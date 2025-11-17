Pronósticos Chile vs Perú: un nuevo Clásico del Pacífico para seguir sumando victorias

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en el Clásico del Pacífico, el amistoso internacional de Chile vs Perú.

Este martes a las 14:00 horas en Rusia, Chile y Perú completarán su agenda con un nuevo Clásico del Pacífico, esta vez, muy lejos de Sudamérica. Ambos seleccionados se midieron con el combinado local, que no disputa competencia oficiales: en primera instancia, la Bicolor rescató un empate en el último minutos, y tres días más tarde, La Roja logró la victoria por 2-0 con los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

Será el segundo enfrentamiento en el año entre ambas selecciones, ya que en la fecha FIFA de octubre, Chile se impuso por 2-1 en el cotejo disputado en el Estadio Municipal de La Florida.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Chile vs Perú

Resultado final: Chile 1.95 Ambos equipos anotarán: No + Total de goles: Menos de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Ben Brereton Díaz 3.50

La buena racha de Chile en los amistosos internacionales

Chile ganó sus últimos dos partidos, el más reciente ante Rusia, y en la anterior fecha FIFA, justamente contra Perú. La Roja suma cuatro triunfos consecutivos en amistosos, un número que se extiende a ocho victorias en los últimos 10.

La Bicolor arrastra siete presentaciones sin ganar, con cuatro caídas y tres empates.

Resultado final: Chile – 1.95 en bet365

Pocos goles en un partido cerrado

En seis de los últimos ocho encuentros de la Selección Chilena hubo menos de tres goles y no anotaron ambos equipos.

Este escenario, con dos tantos o menos y sin goles de ambos lados, también se repitió en ocho de los últimos 13 compromisos de la Bicolor.

Ambos equipos anotarán: No + Total de goles: Menos de 2.5 – 1.90 en bet365

Ben Brereton Díaz de racha con La Roja

Ben Brereton Díaz anotó el segundo gol de La Roja en el triunfo 2-0 sobre Rusia. Además, también había marcado en el último triunfo del Clásico del Pacífico en octubre. ¿Extenderá su racha en la Selección Chilena?

Anotará en cualquier momento: Ben Brereton Díaz – 3.50 en bet365

Cuotas en Chile vs Perú

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Chile vs Perú: últimos partidos