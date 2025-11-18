Perú será el siguiente desafío amistoso que tendrá la selección chilena al mando de Nicolás Córdova. El partido se jugará en el estadio Olímpico de Sochi, mismo lugar donde la Roja venció por 2-0 a Rusia. Hubo un antecedente casi inmediato entre ambos países, que parecen vivir un momento muy similar.

De hecho, Córdova así lo manifestó respecto a la búsqueda de futbolistas seleccionables que hace el vecino país. Algo con lo que el DT de la Bicolor, Manuel Barreto, concuerda. “Tiene toda la razón, sólo que nosotros vamos algunos meses más tarde”, expuso en ADN Deportes.

“Chile inició el proceso de transición dentro de la Eliminatoria y nosotros comenzamos eso hace un mes. Pero es cierto que estamos en ese proceso de sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo para clasificar al Mundial”, reconoció Barreto sin tapujos.

Manuel Barreto en el amistoso que Chile le ganó a Perú en La Florida. (Pepe Alvujar/Photosport).

Uno de los futbolistas que apareció en ese rastreo fue el zaguero nacido en Alemania Fabio Gruber, capitán del Nuremberg, quien apunta a ser titular frente al cuadro chileno. Otro que asomó en el último tiempo fue el volante ofensivo Felipe Chávez, quien pertenece a los registros del poderosísimo Bayern Múnich.

“Necesitamos sumarlos de cara a 2027, cuando comienza la competencia internacional de selecciones”, expuso Barreto, quien parece tener cada vez más chances de ser ratificado como director técnico del combinado peruano. Hace algunos días, Jean Ferrari admitió que no era nada fácil el proceso de nombrar un nuevo DT.

DT de Perú anticipa el amistoso ante la selección chilena de Córdova

Eso sí, cuando Perú visitó a la selección chilena no era Nicolás Córdova el director técnico. En aquel entonces, el foco del talquino era el Mundial Sub 20. Por eso mismo, fue Sebastián Miranda quien asumió la conducción técnica del equipo que se impuso por 2-1 con goles de Ben Brereton y un afortunado tanto de Maximiliano Gutiérrez.

“Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia tuvimos un partido súper intenso, más limpio. Acá son partidos más cortados y duros, esperamos un juego durísimo como en La Florida”, adelantó Manuel Barreto sobre este compromiso.

Añadió que “sirve conocer un poquito a quién te vas a enfrentar, pero cada partido es una nueva historia”. Vale decir, poco importa lo ocurrido en el césped sintético del recinto floridano, donde hubo un nombre peruano muy destacado: César Inga, autor de un golazo, quien repetirá titularidad ante Chile.

Revive el compacto del triunfo de Chile ante Perú en La Florida

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.

