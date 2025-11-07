En la interna de la selección de Perú se guardaron el secreto con Fabio Gruber lo más que pudieron. Pero decidieron revelar un viaje exprés que hizo el zaguero central nacido en Alemania que será convocado en la Bicolor para la fecha FIFA de noviembre.

Vale decir, estará en el juego amistoso ante Rusia y también ante otro duelo contra la selección chilena, que en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida venció por 2-1 al cuadro blanquirrojo. Para aquella jornada internacional ya sonaba fuerte el apellido de Gruber.

Pero para la próxima estará sí o sí. Mide un metro 94 centímetros y es el capitán del Nuremberg de la Bundesliga 2. “Quiero contar sobre Fabio el entretelón. Muy pocos sabemos, ahora lo sabrán todos. Para que pueda tramitar todos sus papeles peruanos estuvo acá hace tres semanas para sacar su DNI”, reveló Manuel Barreto, el entrenador interino de Perú.

“La predisposición y las ganas por estar desde que hablamos con él antes de la convocatoria contra Chile. No podíamos convocarlo porque sus papeles estaban en regla. Las ganas de querer estar. El ser humano es lo que hace, no lo que dice”, agregó Barreto para aplaudir al defensor central, quien apunta a ser un indiscutido en el ciclo mundialista que termina en 2030.

Manuel Barreto visitó Santiago con la selección de Perú, que cayó 2-1. (Pepe Alvujar/Photosport).

Perú tendrá en Fabio Gruber un defensor central muy espigado. Se formó en el Augsburg, aunque desde febrero de 2025 que está en el Nuremberg, donde rápidamente se confirmó como un bastión. De hecho, es el capitán del equipo donde ha jugado 21 partidos.

Manuel Barreto quiso dejar claro el esfuerzo que hizo Gruber. “Vino acá de un día para otro, menos de 24 horas para hacer sus trámites como cualquier peruano. Demuestra sus ganas. Es un chico joven que viene haciéndolo muy bien”, expuso el entrenador.

Fabio Gruber en acción por el Nuremberg. (Christof Koepsel/Getty Images).

También adelantó que Gruber verá acción, pero no quiso adelantar si será frente a Rusia o ante el equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova. “Seguramente tendrá minutos, veremos en qué partido”, sentenció Manuel Barreto.