Este centrodelantero goleador en Perú fue criticado severamente por fingir lesiones, aunque estará en el amistoso ante la selección chilena que se jugará el viernes 10 de octubre en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. Todo comenzó en el cierre de las Eliminatorias 2026.

Luego de culminar esos dos partidos, el volante Sergio Peña lanzó una frase al aire que resonó con fuerza en el vecino país. Dio a entender que algunos de sus compañeros en La Bicolor habían mentido con diversas lesiones para evitar acudir a las convocatorias.

Uno de los indirectamente apuntados por Peña fue Álex Valera, artillero que milita en Universitario de Lima. Y que forma parte de la lista que Manuel Barreto diseñó para el viaje a Santiago. En ese contexto, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, habló de esto.

Álex Valera suma tres goles en 20 partidos con la selección peruana. (Chung Sung-Jun/Getty Images).

Quiso graficar el aire fresco que se aprecia en la interna del combinado peruano. “Siempre tengo comunicación directa, como fui futbolista alguno se acerca o quiere decir algo. La comunicación puntual la hace el comando técnico. Manuel (Barreto) está teniendo muy buen diálogo con los futbolistas”, expuso Jean Ferrari en Movistar Deportes.

Ferrari añadió que “percibí un muy buen ánimo. El ambiente se siente de entusiasmo. Es más, hablando el caso de Valera. Tuve oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina, él con mucho cariño porque lo tuve en Universitario”.

Álex Valera, el cuestionado delantero de Perú que sueña con jugar ante la selección chilena

Álex Valera tiene deseos de extender sus presencias internacionales en Perú, que afina detalles para un amistoso frente a la selección chilena. “Me dice que quiere estar en la selección, que no le pregunte nada”, manifestó Jean Ferrari sobre el goleador de Universitario de Deportes.

“Veré si es que llego al viernes, le meto. Pero yo quiero estar acá”, contó Ferrari que había hablado con Valera. Del mismo tema le consultaron al DT interino, Manuel Barreto, quien toma este partido como un honor absoluto, aunque tiene claro que continuará en el rol del jefe técnico de los menores.

Álex Valera en acción por Universitario ante Palmeiras en la Copa Libertadores. (aul Sifuentes/Getty Images).

El mismo cargo que desempeña Nicolás Córdova. “A Álex se le hicieron unos estudios. Tiene una molestia, no hay una lesión clara. Mostró todo el compromiso de estar acá. Si puede tener minutos, los tendrá. Si no, no lo vamos a arriesgar. Pero está comprometido con nosotros”, expuso Manuel Barreto.

Sobre esto, Valera también habló en su momento. “En la vida voy a hacerme el lesionado. Eso no es nada profesional. Deberían preguntarles a ellos y salir de dudas”, afirmó el ex goleador de Al-Fateh de Arabia Saudita, quien mandó a la prensa a hablar con el cuerpo médico de Perú en septiembre de este año.

Y el DT interino también dejó un recado. “Será importante que aquellos que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia serán importantes para ver a quienes no vinieron a esta convocatoria. Esperaremos a esa fecha por alguna novedad”, dijo Barreto sobre un par de amistosos que jugará en la ex URSS. Ante el cuadro local el 12 de noviembre y una vez más, frente a Chile el 18 del mismo mes.