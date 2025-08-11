Ahora si es oficial: La selección chilena tiene fecha para uno de los amistosos que darán inicio al proceso de cara a la Copa del Mundo del 2030. Tras quedar fuera del Mundial de 2026, el ciclo espera rendir frutos.

Con el Equipo de Todos fuera de una nueva cita mundialista por tercera ocasión consecutiva, Nicolás Córdova tomará el mando de la Roja para cerrar dignamente la participación en las Eliminatorias.

Pero mientras en la ANFP deciden qué pasará con la banca que dejó Ricardo Gareca, o si es el DT de la Roja Sub 20 quien siga en el futuro, hay fechas para nuevos amistosos.

El colorido afiche para anunciar el amistoso de la Selección Chilena con Rusia

Desde Perú anunciaron que la fecha FIFA de noviembre tendrá a Rusia enfrentando a los propios incaicos y luego ante los chilenos, pese a que en un momento se puso en duda.

Es así que la Unión de Fútbol de Rusia oficializó dichos partidos con sus respectivas fechas: Ante Perú será el 12 de noviembre en San Petersburgo, mientras que frente a Chile será el 15 del mismo mes en Sochi.

Aunque lo que llamó la atención fue la caricatura usada para promocionar el partido: A través de Instagram, la cuenta de Team Russia compartió un dibujo que tiene como protagonista a Arturo Vidal el duelo ante los rusos.

,Mira la caricatura de promoción en Rusia para los amistosos con Chile y Perú:

Esta será la octava vez que Chile jugará con Rusia, aunque apenas una vez fue con su denominación actual (las otras siete fueron con la Unión Soviética): el último antecedente fue en 2017, cuando la selección chilena igualó 1-1 en un amistoso en Moscú.