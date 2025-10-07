Cuando todos los ojos están puestos en el Mundial Sub 20, la selección chilena adulta comenzó sus trabajos para lo que será el primer amistoso del nuevo ciclo. La Roja se verá las caras con Perú luego del fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas y en la previa ya tiene una tremenda duda.

En su segunda práctica este martes, uno de los jugadores titulares del Equipo de Todos casi no participó de una instancia clave. La situación de inmediato encendió las alarmas en Juan Pinto Durán, donde se analiza su caso minuto a minuto.

Esto tiene muy atento a Sebastián Miranda, quien será el encargado de dirigir al plantel en el Bicentenario de La Florida. Aunque hay opciones para reemplazarlo, pero no es lo ideal para un elenco que trata de afirmarse tras fracasar rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Guillermo Maripán deja temblando a Chile para el amistoso ante Perú

La selección chilena puede tener una importante baja para lo que será el amistoso con Perú. Guillermo Maripán encendió las alarmas en Juan Pinto Durán luego de no poder completar la práctica con normalidad.

Guillermo Maripán preocupa a Chile al no poder entrenar con normalidad para el amistoso con Perú. Foto: Photosport.

Fue la periodista Rocío Ayala quien en Los Tenores de Radio ADN dio a conocer la noticia. “Hoy hizo fútbol Sebastián Miranda, trabajando de a poco“, comenzó señalando.

Tras ello, la reportera destapó la situación del zaguero del Torino. “Guillermo Maripán estuvo en la práctica pero cuando se hizo fútbol estuvo al margen“, remarcó.

Esto le deja un gran dolor de cabeza a Sebastián Miranda, quien lo tenía pensado como titular como ha sido en el último tiempo. Quedará esperar para ver cómo evoluciona en las próximas horas y si será necesario liberarlo o cuidarlo entre algodones.

De no poder recuperarse, el Equipo de Todos tendrá que pensar en un nuevo central para el amistoso. Iván Román, Benjamín Kuscevic y Francisco Sierralta están atentos para saber si es que tendrán que vestirse de corto para ir al rescate.

La selección chilena tendrá que analizar el caso de Guillermo Maripán. El defensor nuevamente sufre molestias que pueden provocar su liberación de la Roja, lo que sería un duro golpe en el momento en que inicia un nuevo ciclo.

¿Cuáles son los números de Guillermo Maripán esta temporada?

Previo al amistoso con Perú, Guillermo Maripán ha logrado disputar 5 partidos oficiales en total con Torino en la temporada 2025/26. En ellos no ha aportado con goles ni asistencias en los 405 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Perú?

A la espera de lo que pase con Guillermo Maripán, Chile entrena con la mira puesta en Perú. El amistoso entre la Roja y la Bicolor está programado para este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

