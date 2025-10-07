Pato Yáñez enfrenta a Vidal por sus dichos: “Nadie le quiere decir, pero…”

Nicolás Córdova suma más y más críticos por su desempeño con la Roja en el Mundial Sub 20, donde logró avanzar a octavos de final pese a un rendimiento muy discreto de la selección. El último en sumarse a los cuestionamientos al DT fue Arturo Vidal, quien no se guardó nada.

“No entiendo a lo que juega. No hay una idea de como atacar o defender. Los muchachos hacen todo lo posible”, dijo sobre la actuación del entrenador en la Copa del Mundo. Luego, agregó: “No está preparado para asumir una selección de un país. No me gusta”.

Las palabras del King fueron compartidas por algunos y criticadas por otros. Pato Yañez lamentó la forma en cómo Vidal se refirió al tema. “Me parece demasiado agresivo. Les pega a los jugadores. ‘Este equipo no ataca, los jugadores no atacan, no defienden'”, dijo en Radio Agricultura

“Es una más de Vidal, que ya estamos acostumbrados. Pero eso no se debe hacer. Lo hizo con Gareca, lo hizo con su técnico en Colo Colo. Él tiene carta blanca, tiene el status de que nadie le quiere decir nada, pero ha metido la pata“, complementó el campeón de América.

“El día de mañana, si Vidal es técnico y alguien ve estas declaraciones, no va a gustar. Destroza al Nico Córdova y a este grupo de jugadores, porque trata de decir que ve ganas, fuerzas e ilusión, pero nada más. Son opiniones, pero no las comparto para nada”, concluyó Pato Yáñez.

Por su lado, la Roja vuelve a la cancha este martes 7 de octubre para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial Sub 20.