Polémico experto le cierra las puertas a estrafalario DT en la Roja y lanza: “Me la juego por…”

La selección chilena cerró el 2025 de buena forma, porque le ganó a Rusia y Perú en los últimos partidos del año, para así mirar con algo de ilusión al futuro.

Ahora se tienen que tomar decisiones en la Roja y el gerente de selecciones, Felipe Correa, debe escoger al DT titular de la adulta, donde uno de los candidatos que suena es Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma viene de dejar afuera del Mundial de 2026 a Nicaragua y como ahora se acabó su contrato, hay voces que lo mencionan como candidato para la banca nacional.

Pollo Véliz no quiere a Fantasma Figueroa en la Roja

Para analizar la opción del ex DT de Universidad de Chile y Universidad Católica, entre otros, en la Roja, llamamos a Leonardo Véliz, quien le dijo a RedGol que el Fantasma no es el indicado.

“Anoche estaba justamente viendo un partido, era Concacaf y me fijé en Nicaragua… Y Nicaragua no clasificó. Horrible, ha sido un fracaso el Fantasma y aquí algunos se ilusionan, si no viene Pellegrini, que el nombre es el Fantasma Figueroa“, dijo en primera instancia Don Pollo.

“¿Cuál es el liderazgo del Fantasma? Es un tipo muy dictador para dirigir un equipo, entonces se están dando ciertas condiciones para que la gente también lo promocione”, agregó.

Luego, simplemente lo descartó de plano: “su currículum es malo, si ha estado en Centroamérica y no clasificó estando México, Canadá y Estados Unidos fuera de competencia. Tenía muchas opciones de clasificar y no lo hizo. Cuáles son los méritos para que venga a Chile, salvo su exuberante personalidad y ante la carencia de nombres”.

Piden que Córdova se quede en la Roja adulta. Foto: Sipa/Photosport

Leonardo Véliz postula a Nicolás Córdova como DT permanente de la Roja

Leonardo Véliz tampoco quiere que llegue un entrenador extranjero a hacerse cargo de la Selección, es por ello que prefiere que Nicolás Córdova se mantenga en el cargo.

“El Nico Córdova tan vilipendiado que fue, terminó dignamente el año con una selección de muchachos desconocidos. Gana a Rusia y Perú y todos contentos”, comentó.

“Prefiero que se la jueguen por Nicolás Córdova que por un entrenador extranjero, que ha demostrado, no con la Sub 20 donde fue acribillado, pero con esta Selección terminó el año de forma diga y eso da vuelta el criterio de los que creen que Nico Córdova no sirve. Yo me la juego por Córdova, te lo juro por Dios, y no traer a un extranjero que va a desfalcar a la economía de la ANFP, donde faltan lucas”, cerró Leonardo Véliz.