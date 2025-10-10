Dos jugadores de Colo Colo fueron titulares en el amistoso entre Chile y Perú que se disputó en el estadio Bicentenario de La Florida. El equipo dirigido por Sebastián Miranda se fue al descanso con una desventaja de 1-0 gracias a un golazo de César Inga.

El carrilero izquierdo del cuadro peruano se mostró firme para marcar a Lucas Cepeda. Y minutos después, le dio un baile a Fabián Hormazábal antes de vencer la resistencia de Lawrence Vigouroux con un derechazo muy bien ubicado. Todo eso fue apreciado desde las tribunas por un DT que llegó hace poco al país.

Se trata del entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien fue captado por las cámaras en las tribunas del recinto floridano. Evidentemente quería ver in situ a Cepeda y a otro jugador de su plantel que tuvo minutos en el césped artificial floridano: Vicente Pizarro.

Fernando Ortiz fue enfocado por las cámaras de Chilevisión. (Captura).

El Tano justo miraba su celular cuando en la transmisión del partido fue enfocado. También puede haber aprovechado de tomar algunos apuntes de Francisco Salinas, lateral derecho de Coquimbo Unido que comenzó como suplente en este encuentro. Se dice que el Coreano es uno de los objetivos albos para el mercado de fichajes.

DT de Colo Colo sorprende en el partido de Chile vs Perú

Así como el entrenador de Colo Colo dijo presente en el amistoso de Chile frente a Perú de este viernes 10 de octubre, también lo hizo Pablo Milad. Evidentemente el timonel de la ANFP llegó hasta el Bicentenario de La Florida para presenciar el duelo.

Pablo Milad en el estadio Bicentenario de La Florida. (Felipe Zanca/Photosport).

Otro nombre vinculado al Cacique que estuvo en este cotejo fue Ian Garguez, aunque también como reserva. El polifuncional defensor de Palestino acaba de disputar el Mundial Sub 20 con la selección chilena, que se despidió tras ser goleada inapelablemente por México.

Chile entona el himno patrio antes de jugar frente a Perú. (Felipe Zanca/Photosport).

