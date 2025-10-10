La selección chilena tiene todo listo para enfrentar esta jornada un amistoso ante la selección de Perú, en un duelo que se disputará en el estadio Bicentenario de La Florida.

Sebastián Miranda será el técnico esta jornada al mando del equipo de todos, donde se espera que sea el comienzo de un nuevo proceso, más allá de que todavía no hay confirmación de quién liderará a la Roja para el futuro.

Tal como pasó en las últimas dos fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde Nicolás Córdova estuvo al mando, la formación tiene el mismo tono en su estilo.

Por lo mismo, hay varios que se comienzan a jugar un puesto para ser titulares en este proceso, donde en noviembre también habrá amistosos donde choquen contra Rusia y nuevamente con Perú.

Sebastián Miranda será el entrenador de la Roja esta jornada. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuál es la formación de Chile vs Perú?

Sebastián Miranda estuvo al mando esta semana de la selección chilena, donde entrenó una formación estelar, sin muchas sorpresas dentro de lo que tiene disponible la Roja.

En ese sentido, la única duda tenía que ver con Felipe Loyola, quien presentaba complicaciones físicas, por lo que Vicente Pizarro tomó lugar de último minuto en la Roja.

Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro en los volantes; Lucas Cepeda, Javier Altamirano, Gonzalo Tapia en la salida; Ben Brereton en el ataque.

Revisa la formación de Chile:

