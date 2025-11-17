Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Esports

Chile ya tiene grupo y fixture para la Copa del Mundo FIFAe de eFootball

Chile quedó en el Grupo A y arranca el Mundial contra Brasil el 10 de diciembre a las 5 de la mañana.

Por Felipe Kaponi

Sigue a Redgol en Google!
Chile juega el Mundial de la FIFAe en diciembre
© FIFAeChile juega el Mundial de la FIFAe en diciembre

La Selección Chilena de eFootball hizo historia al clasificarse por primera vez al Mundial de la FIFAe luego de terminar en la tercera posición de América y con esto en diciembre viajará a Arabia Saudita para buscar el título y ya conoce el camino que recorrerá, esto porque ya se realizó el sorteo de los grupos.

El equipo nacional quedó en el Grupo A y compartirá con Brasil, Italia, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Para muchos esta es la zona de la muerte, ya que quedó el campeón de América, el de Europa y el país anfitrión. Hay que recordar que a playoffs avanzan los 4 mejores.

La fase de grupos se disputa desde el 10 y hasta el 11 de diciembre, en donde los países buscarán su paso a los playoffs. La Roja Virtual inicia su camino a las 5 de la mañana contra Brasil, el siguiente rival es Turquía, luego choca contra Arabia Saudita, después contra Italia y cierra la jornada contra Tailandia.

Al siguiente día se repite el mismo fixture, pero esta vez inicia a las 6 de la mañana de nuestro país. El equipo de todos está compuesto por Amaro López, Fabián Hernández y Ariel Waghorn, quienes parten a Asia el próximo 6 de diciembre.

LOS PLAYOFFS

La segunda ronda del Mundial se juega entre el 12 y 13 de diciembre, días en los que se va a definir el campeón. Los cruces de playoffs son simples, ya que el primero del Grupo A se mide al cuarto del Grupo B, el segundo del A contra el tercero del B, el segundo del B versus el tercero del A y el primero del B frente al cuarto del A.

En el Grupo B están Marruecos, Jordania, Japón, Polonia, Indonesia, México y Polonia, quienes pelearán partido a partido para meterse entre los mejores 8 del mundo. El mundial de consola en eFootball se juega en el formato Dream Team, en donde deben armar su equipo tras un Draft, donde se van a sortear los jugadores.

Publicidad
Lee también
¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del martes 18 de noviembre
Noticias

¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del martes 18 de noviembre

El último pedido de Matías Rodríguez antes de retirarse
U de Chile

El último pedido de Matías Rodríguez antes de retirarse

Tras polémica con árbitro: Kudelka toma drástica decisión en Argentina
Internacional

Tras polémica con árbitro: Kudelka toma drástica decisión en Argentina

Córdova cambia esquema y prepara formación inédita contra Perú
Selección Chilena

Córdova cambia esquema y prepara formación inédita contra Perú

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo