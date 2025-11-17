La Selección Chilena de eFootball hizo historia al clasificarse por primera vez al Mundial de la FIFAe luego de terminar en la tercera posición de América y con esto en diciembre viajará a Arabia Saudita para buscar el título y ya conoce el camino que recorrerá, esto porque ya se realizó el sorteo de los grupos.

El equipo nacional quedó en el Grupo A y compartirá con Brasil, Italia, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Para muchos esta es la zona de la muerte, ya que quedó el campeón de América, el de Europa y el país anfitrión. Hay que recordar que a playoffs avanzan los 4 mejores.

La fase de grupos se disputa desde el 10 y hasta el 11 de diciembre, en donde los países buscarán su paso a los playoffs. La Roja Virtual inicia su camino a las 5 de la mañana contra Brasil, el siguiente rival es Turquía, luego choca contra Arabia Saudita, después contra Italia y cierra la jornada contra Tailandia.

Al siguiente día se repite el mismo fixture, pero esta vez inicia a las 6 de la mañana de nuestro país. El equipo de todos está compuesto por Amaro López, Fabián Hernández y Ariel Waghorn, quienes parten a Asia el próximo 6 de diciembre.

LOS PLAYOFFS

La segunda ronda del Mundial se juega entre el 12 y 13 de diciembre, días en los que se va a definir el campeón. Los cruces de playoffs son simples, ya que el primero del Grupo A se mide al cuarto del Grupo B, el segundo del A contra el tercero del B, el segundo del B versus el tercero del A y el primero del B frente al cuarto del A.

En el Grupo B están Marruecos, Jordania, Japón, Polonia, Indonesia, México y Polonia, quienes pelearán partido a partido para meterse entre los mejores 8 del mundo. El mundial de consola en eFootball se juega en el formato Dream Team, en donde deben armar su equipo tras un Draft, donde se van a sortear los jugadores.

