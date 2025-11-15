A tres fechas del final de la Liga de Primera, U Católica es el equipo que más ha dado que hablar moviéndose en el mercado de pases. Pese a que aún no oficializan un jugador, ya alistan un batacazo.

Es que cruzando la verde, los cruzados ahora apuntan a Colo Colo y van con todo por un experimentado jugador que curiosamente este año se ha llenado de críticas. Eso sí, no es la única opción en el puesto.

Según detalló Marco Escobar, periodista de DSports Chile, en los cruzados “con el nuevo estadio hay más ingresos. Hoy a (Eugenio) Mena le estaban ofreciendo un año de renovación de contrato, Zampedri y Gary (Medel) aún no se ha cerrado, ambos quieren quedarse”.

U Católica apunta a Colo Colo

Tal como detalló el periodista Marco Escobar, U Católica arremete por el fichaje de Sebastián Vegas. El central de Colo Colo dejará Macul tras un año para el olvido, por lo que la UC busca mantenerlo en Chile y que no vuelva a México.

Vegas prepara las maletas /Photosport

“Sebastián Vegas y Nicolas Díaz, el jugador que estuvo en Unión Española y volvió a México, también están en carpeta de la U Católica”, reveló el comunicador, en un bombazo para el mercado de pases.

Pero los movimientos de las grúas en San Carlos de Apoquindo no se quedan ahí. Escobar detalló que “habíamos dicho el tema de Palavecino, en la creación, ha salido en las últimas horas el argentino Justo Giani (Aldosivi)”.

“Son varias las opciones, un central zurdo, Vegas o Díaz, dos laterales, un volante creativo y dos delanteros. Hoy hay billetera para eso, no es habitual que Católica traiga tantos jugadores”, cerró.