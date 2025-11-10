Sebastián Vegas pasó de ser titular indiscutido por Jorge Almirón a ser prácticamente borrado por Fernando Ortiz. A tal punto que ni se vistió para el duelo ante Unión Española, pese a estar en óptimas condiciones para jugar.

El defensa ex Monterrey sufrió la expulsión frente a Deportes Limache y esto colmó la paciencia del “Tano”. Esto debido a que era la segunda tarjeta roja que veía en su mandato, y que pudo costarle caro. Tal como ya ocurrió en la Supercopa donde fue goleada de la U sobre los albos.

ver también ¿Lucero y uno más? Colo Colo pone sus ojos en jugadores de Fortaleza para reforzarse en 2026

“Son situaciones que tiene que saber manejar. Es un jugador de experiencia y, dentro del límite de cada ocasión, tiene que controlar su temperamento. Tendrá que corregir eso si quiere competir nuevamente con sus compañeros”, aseguró Ortiz sobre el defensa que ya dirigió en México.

¿Dónde va a jugar Sebastián Vegas en 2026?

El tema es que este sábado recién pasado, Sebastián Vegas ni se vistió para ser alternativa frente a Unión Española. El defensa no fue convocado y tuvo que ver desde la tribuna el encuentro en el Estadio Santa Laura.

Pese a ello, decidió enfrentar este complejo momento y habló sobre su futuro. “Uno siempre piensa en el equipo. Hay que apoyar no más. Yo me mantengo entrenando y preparado para jugar”, expresó Vegas en conversación con Radio Cooperativa.

ver también Ya son 7: Los jugadores de Colo Colo que dejarán el plantel a fin de año

Sin embargo, no se refirió a una posible renovación y los 1,5 millones de dólares que exige Monterrey por su permanencia en Chile. “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no sé nada más. Las ganas siempre están (para quedarse)”, sentenció. El tema es que la próxima fecha ante Unión La Calera, el “Tano” no podrá contar con Jonathan Villagra por la tarjeta roja que recibió frente a los hispanos.

Publicidad

Publicidad

Por lo que Sebastián Vegas tendría una nueva oportunidad para ganarse la anhelada renovación en Colo Colo.