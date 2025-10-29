Uno de los grandes apuntados en Colo Colo tras el 2-2 ante Deportes Limache está siendo Sebastián Vegas. El defensor central desaprovechó el hombre de más que tenían los albos y se hizo expulsar tras una torpe doble tarjeta amarilla.

El jugador hizo sus descargos tras lo sucedido, asegurando a los medios que “me parece que son decisiones que condicionan mucho los partidos como puse en la publicación. Se terminan burlando de esfuerzo de semana, lamentablemente me había tocado una expulsión antes y me preparé bastante para este momento que al final salga expulsado por doble amarilla”.

“Una segunda amarilla que lo hace por compensar una acción que me parece que no tenía por qué haberle compensado, si era una roja clarísima la que tuvo Limache. Al final es una lástima, te da bronca, te da impotencia, pero no queda más que trabajar, seguir adelante”, agregó.

La denuncia contra Vegas que preocupa en Colo Colo

Pues bien, estas palabras prendieron la mecha de la Comisión de Árbitros, quienes están evaluando denunciar al defensor al Tribunal de Disciplina de la ANFP. Con esto, podría arriesgar una dura sanción extra.

Sebastián Vegas ha sido amonestado en nueve ocasiones en este año, además de ver una roja directa en Colo Colo. | Foto: Photosport.

De acuerdo a información entregada por SportsCenter Chile, la comisión del referato chileno quedó muy disgustada por las declaraciones de Vegas, por lo que evalúan una denuncia por injurias y ofensas.

Hay que destacar que el tipo de declaraciones de Vegas tienen una sanción que va desde los dos a diez partidos. Así las cosas, el jugador proveniente del Monterrey podría incluso perderse lo que resta del año en el Monumental.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo desafío de los albos será este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.