La próxima semana comienza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, donde la Selección Chilena, que dirige Sebastián Miranda, será parte de la nueva edición, la cual ya confirmó el canal que transmitirá la cita mundialista a través de señal abierta.
Chilevisión confirmó que emitirán los partidos de la esperada cita mundialista, donde participaran jóvenes promesas de la Roja como Zidane Yáñez, que actualmente juega en el New York City FC, y Antonio Riquelme, que juega en Real Salt Lake, ambos en la MLS.
Los partidos de la Roja que transmitirá CHV
A partir del mediodía del 3 de noviembre, la señal de Paramount dará inicio a su cobertura especial del nuevo evento deportivo global con el partido inaugural entre el país anfitrión y la selección de Italia.
En tanto, la Roja sub-17 debutará este miércoles 5 de noviembre frente a Francia, con una transmisión especial que partirá a las 11:45 horas.
La Selección Chilena integra el grupo K, donde además de Francia, se medirán contra Uganda el sábado 8 de noviembre y Canadá, el martes 11 de noviembre, con el objetivo de sumar victorias para clasificar a la siguiente etapa del certamen. En ambos encuentros, la transmisión comenzará a las 8:30 horas.
La nómina de la Roja para el Mundial Sub-17
Hace algunas semanas, Sebastián Miranda reveló el listado de jugadores que serán parte de la cita mundialista que comienza el próximo 3 de noviembre.
ARQUEROS
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Excequiel Bustamante – Everton
- Cristóbal Del Río – Universidad Católica
DEFENSAS
- Bruno Torres – Colo Colo
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Matías Orellana – Colo Colo
- Jaime Poblete – Universidad de Concepción
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Martín Jiménez – Audax Italiano
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Cristian Díaz – Colo Colo
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Matías Paris – O’Higgins
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.
DELANTEROS
- Ian Alegría – Palestino
- Javier Gutiérrez – O’Higgins
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Zidane Yáñez – New York City/EE. UU.