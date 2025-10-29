La próxima semana comienza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, donde la Selección Chilena, que dirige Sebastián Miranda, será parte de la nueva edición, la cual ya confirmó el canal que transmitirá la cita mundialista a través de señal abierta.

Chilevisión confirmó que emitirán los partidos de la esperada cita mundialista, donde participaran jóvenes promesas de la Roja como Zidane Yáñez, que actualmente juega en el New York City FC, y Antonio Riquelme, que juega en Real Salt Lake, ambos en la MLS.

Los partidos de la Roja que transmitirá CHV

A partir del mediodía del 3 de noviembre, la señal de Paramount dará inicio a su cobertura especial del nuevo evento deportivo global con el partido inaugural entre el país anfitrión y la selección de Italia.

En tanto, la Roja sub-17 debutará este miércoles 5 de noviembre frente a Francia, con una transmisión especial que partirá a las 11:45 horas.

La Selección Chilena integra el grupo K, donde además de Francia, se medirán contra Uganda el sábado 8 de noviembre y Canadá, el martes 11 de noviembre, con el objetivo de sumar victorias para clasificar a la siguiente etapa del certamen. En ambos encuentros, la transmisión comenzará a las 8:30 horas.

La nómina de la Roja para el Mundial Sub-17

Hace algunas semanas, Sebastián Miranda reveló el listado de jugadores que serán parte de la cita mundialista que comienza el próximo 3 de noviembre.

ARQUEROS

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

DEFENSAS

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.

DELANTEROS