ver también ¿Va por CHV? El canal que transmite a La Roja en la Copa Mundial Sub 17 en Catar

Zidane Yáñez es un jugador nacido en Estados Unidos que ya deslumbró en la selección chilena que ganó su boleto para jugar el Mundial Sub 17, que se disputará a contar del 3 de noviembre en Qatar. Pero no sólo el jugador del New York City estará desde la MLS en el equipo de Sebastián Miranda.

También fue convocado por el DT un volante ofensivo que pertenece a los registros del Real Salt Lake City de la Major League Soccer. Aunque se desempeña habitualmente en el Real Monarchs, una suerte de filial que tiene el plantel estelar.

Las referencias son para Antonio Riquelme, nacido en San Diego, California. Pero hijo de padre y madre chilenos. Juega de “10” y tiene varios espejos que pasaron por la Roja. “Me gusta dar pases y meter goles, como tipo Valdivia. Él es uno de mis referentes. También me gustaba Matías Fernández”, dijo a AS Chile hace algún tiempo.

Antonio Riquelme en acción por Chile en L’Alcudia. (Foto: La Roja).

En julio de 2025, Riquelme fue citado para disputar el trofeo de L’Alcudia. Fue el primer acercamiento a la Roja, con la que se presentará en una Copa del Mundo con altas expectativas. “Fui a Chile de vacaciones cuando era chico. Tenemos harta familia allá, me gustaría conocer Puerto Varas”, reconoció Antonio Riquelme.

ver también Nació en Colombia, fue figura de la U en una final contra Colo Colo y será sorpresa de Chile en el Mundial Sub 17

Antonio Riquelme, la otra sorpresa gringa de la selección chilena en el Mundial Sub 17

Antonio Riquelme cuenta las horas para vivir una experiencia alucinante con la selección chilena como parte de la delegación que competirá en el Mundial Sub 17. Allí podrá desplegar toda su experiencia, que incluye una estadía en el Crystal Palace de Inglaterra durante octubre de 2024.

Publicidad

Publicidad

Recuerdos que Riquelme atesora hasta hoy. “El Real Salt Lake tiene conexión con el club. Me mandaron allá a hacer una prueba y entrené dos semanas. Me impresionó mucho todas las instalaciones que tenían y el nivel. Todos eran súper técnicos con el balón. El estilo de juego era muy rápido”, dijo este volante ofensivo, quien sueña con dejar un gran recuerdo en esta cita.

ver también El mosqueo del Betis por la renovación de Manuel Pellegrini que llena de esperanza a la selección chilena: “Seguiré…”

¿Cuál es el grupo de Chile en el Mundial Sub 17?

La selección chilena está en el Grupo K del Mundial Sub 17: se medirá a Francia, Uganda y Canadá.