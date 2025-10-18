Es tendencia:
Con Zidane Yáñez a la cabeza: Chile confirma nómina para el Mundial Sub 17

La promesa del New York City lidera la lista de 21 convocados por Sebastián Miranda para la cita planetaria de noviembre en Qatar.

Por Alfonso Zúñiga

Zidane Yañez lidera nómina de Chile para el Mundial Sub 17.

Luego del fracaso que fue la participación de Chile en el Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro país, con Nicolás Córdova a la cabeza, ahora será el turno del equipo que sí consiguió en cancha la clasificación para su Copa del Mundo, como es la Selección Sub 17.

El entrenador Sebastián Miranda entregó oficialmente a la FIFA la lista definitiva de 21 futbolistas que competirán a partir del próximo 5 de noviembre en Qatar, para la cita planetaria que a partir de este año y hasta 2029 se realizará de forma anual.

Entre los jugadores de Chile que estarán en el Mundial Sub 17, destaca la base del equipo que brillara en el Sudamericano Sub 17, con su máxima figura Zidane Yáñez a la cabeza, además de algunos nombres que ya pudieron debutar este año en Primera División.

Histórico: por primera vez Chile disputará tres Mundiales de fútbol en un mismo año

La nómina de Chile para el Mundial Sub 17

ARQUEROS

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Excequiel Bustamante – Everton
  • Cristóbal Del Río – Universidad Católica

DEFENSAS

  • Bruno Torres – Colo Colo
  • Alonso Olguín – Colo Colo
  • Matías Orellana – Colo Colo
  • Jaime Poblete – Universidad de Concepción
  • Francisco Daza – Universidad Católica
  • Martín Jiménez – Audax Italiano

MEDIOCAMPISTAS

  • Joaquín Meneses – Universidad Católica
  • Cristian Díaz – Colo Colo
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Matías Paris – O’Higgins
  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco
  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake/USA
DELANTEROS

  • Ian Alegría – Palestino
  • Javier Gutiérrez – O’Higgins
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Yastin Cuevas – Colo Colo
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Zidane Yáñez – New York City/USA
¿Cuándo son los partidos de La Roja?

Estos son los encuentros que disputará Chile en el marco del Grupo K del Mundial Sub 20:

  • Chile vs. Francia / Miércoles 5 de noviembre / 12:45 horas / ASPIRE Academy – Cancha 7
  • Chile vs. Uganda / Sábado 8 de noviembre / 09:30 horas / ASPIRE Academy – Cancha 8
  • Chile vs. Canadá / Martes 11 de noviembre / 09:30 horas / ASPIRE Academy – Cancha 8
