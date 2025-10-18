Luego del fracaso que fue la participación de Chile en el Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro país, con Nicolás Córdova a la cabeza, ahora será el turno del equipo que sí consiguió en cancha la clasificación para su Copa del Mundo, como es la Selección Sub 17.

El entrenador Sebastián Miranda entregó oficialmente a la FIFA la lista definitiva de 21 futbolistas que competirán a partir del próximo 5 de noviembre en Qatar, para la cita planetaria que a partir de este año y hasta 2029 se realizará de forma anual.

Entre los jugadores de Chile que estarán en el Mundial Sub 17, destaca la base del equipo que brillara en el Sudamericano Sub 17, con su máxima figura Zidane Yáñez a la cabeza, además de algunos nombres que ya pudieron debutar este año en Primera División.

La nómina de Chile para el Mundial Sub 17

ARQUEROS

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

DEFENSAS

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/USA

DELANTEROS

Ian Alegría – Palestino

Javier Gutiérrez – O’Higgins

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Yastin Cuevas – Colo Colo

Amaro Pérez – Universidad Católica

Zidane Yáñez – New York City/USA

¿Cuándo son los partidos de La Roja?

Estos son los encuentros que disputará Chile en el marco del Grupo K del Mundial Sub 20:

Chile vs. Francia / Miércoles 5 de noviembre / 12:45 horas / ASPIRE Academy – Cancha 7

Chile vs. Uganda / Sábado 8 de noviembre / 09:30 horas / ASPIRE Academy – Cancha 8

Chile vs. Canadá / Martes 11 de noviembre / 09:30 horas / ASPIRE Academy – Cancha 8

