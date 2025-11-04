La Liga de Primera entra en la recta final a falta de cuatro fechas para el final, con Coquimbo Unido ya coronado como campeón del fútbol chileno 2025 y primer clasificado nacional a la Copa Libertadores 2026 en calidad de Chile 1.

Así las cosas, los próximos 12 puntos deben definir los restantes cupos a la Libertadores y la Copa Sudamericana…

Coquimbo Unido y quién resulte segundo en la tabla irá a Copa Libertadores directamente a la fase de grupos como Chile 2. El tercero de la tabla será Chile 3, con cupo a la fase previa del torneo continental.

Copa Chile y cupos a Sudamericana

También a fase previa de Copa Libertadores, Chile 4 será el ganador de la Copa Chile: la final la disputarán Huachipato y Deportes Limache. Y acá hay un punto importante.

La U alcanzó semifinales de Copa Sudamericana 2025, pero aún no tiene seguro el cupo internacional para 2026.

Si Chile 4 lo gana Huachipato y los acereros terminan en cupo de Copa Sudamericana, la lista corre hasta el octavo para el último mencionado. Lo mismo ocurrirá si Chile 4 lo gana Deportes Limache y desciende, perdiendo el boleto internacional para quedar en manos del subcampeón de Copa Chile. En este caso, nuevamente Huachipato. Por ahora se está salvando Limache.

En lo que respecta a Copa Sudamericana, Chile 1, Chile 2, Chile 3 y Chile 4 serán los equipos que ocupen el cuarto, quinto, sexto y séptimo casillero en la tabla.

Por ahora clasifican a torneos internacional

1.- Coquimbo Unido 65 ptos. (Campeón, Chile 1 a Copa Libertadores)

2.- Universidad Católica 48 (Chile 2 a Copa Libertadores)

3.- O’Higgins 47 (Chile 3 a Copa Libertadores)

4.- Palestino 45 (Chile 1 a Copa Sudamericana)

5.- Cobresal 44 (Chile 2 a Copa Sudamericana)

6.- Audax Italiano 43 (Chile 3 a Copa Sudamericana)

7.- Universidad de Chile 42 (Chile 4 a Copa Sudamericana, la U tiene un duelo pendiente)

8.- Colo Colo 38 (por ahora no clasifica, a la expectativa)

9.- Huachipato 35 (por ahora no clasifica, puede subir en la tabla o meterse por Copa Chile)

14.- Deportes Limache 22 (puede clasificar como Chile 4 a Libertadores por Copa Chile, si no desciende)

Zona de descenso

15.- Unión Española 21

16.- Deportes Iquique 15