Colo Colo pasa por un tenso presente, ya que aún no ha logrado sellar la clasificación a competencias internacionales a falta de pocas fechas para que termine la Liga de Primera, por lo que en los albos ya comienzan a planificar lo que será el 2026 con grandes medidas.

La clasificación a Copa Libertadores y Copa Sudamericana entrega importantes premios económicos solo por clasificar, a los cuales se suman montos por victoria y avanzar de fase. En caso de no entrar a ninguno de estos torneos, Colo Colo enfrenta un panorama económico complejo.

El plan de Colo Colo en caso de no clasificar a nada

Según señala El Deportivo, la dirigencia ya trabaja para realizar una poda salarial importante, la cual incluye la salida de varios jugadores entre ellos Sebastián Vegas, Esteban Pavez, Emiliano Amor, Salomón Rodríguez, Óscar Opazo y Claudio Aquino, donde estas medidas liberarían más de 200 millones mensuales.

Sebastián Vegas es uno de los jugadores que dejaría la escuadra a fin de año/Photosport

Los albos actualmente se encuentran en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 38 unidades, a 5 puntos de Palestino que se posiciona séptimo, llevándose el último cupo a Sudamérica.

Asimismo, está a 6 de Cobresal, equipo que se encuentra en el tercer lugar y que, de mantenerse así, ingresa a Copa Libertadores.

A pocas fechas de que termine el torneo, Colo Colo deberá repuntar en las últimas fechas y solamente sumar triunfo para asegurar su lugar en las competencias internacionales y mejorar el panorama económico de la escuadra.

Colo Colo ya proyecta el 2026 con grandes cambios

En conversación con ADN Radio, Ángel Maulén, Director de Blanco y Negro, señaló que ha sido una temporada compleja. “Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos que íbamos a desarrollar”.

“Nos preparamos mucho para el centenario y para avanzar en algo en el estadio, pero ha sido un fracaso absoluto. Especialmente el fracaso en lo deportivo. Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache”.

“Más allá de cualquier parafernalia que quiera hacer la actual directiva, ha fracasado, y lo ha hecho en un momento donde gastamos mucho dinero en lo deportivo”, explicó.