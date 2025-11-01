Fernando Ortiz le responde a las quejas de Esteban Pavez en Colo Colo: “Estoy tranquilo…”

Colo Colo se acordó de ganar y derrotó a Ñublense en Chillán, por lo que se mete en la pelea por la clasificación a copas internacionales para 2026.

Los albos sumaron tres puntos claves y vencieron por 1-0 a los Diablos Rojos, gracias al solitario gol de Vicente Pizarro, uno de los pocos jugadores destacables del Cacique en la temporada.

La victoria le permite a Colo Colo acercarse a cuatro puntos de Palestino y Universidad de Chile, sin embargo, árabes y azules tienen partidos pendientes.

Fernando Ortiz le responde a los reclamos de Esteban Pavez

Durante la semana se produjo una pequeña polémica en Colo Colo, porque el ahora ex capitán Esteban Pavez reclamó y dijo sentirse “caliente” por no ser citado en los últimos partidos.

Fernando Ortiz decidió volver a contar con el mediocampista e ingresó en el tramo final del partido ante Ñublense, situación que analizó el Tano.

“Es un jugador más dentro de la plantilla. Estoy tranquilo con lo que le dije. Hoy estuvo listo para entrar, lo hizo de muy buena manera y el lunes sabe que viene a competir de nuevo con sus compañeros”, dijo el argentino.

Además, Ortiz se refirió al estado de Arturo Vidal, quien no pudo jugar ante Ñublense por problemas físicos.

“Ha mejorado mucho, por lo que me dicen los médicos, pero recién el lunes lo voy a ver”, explicó.