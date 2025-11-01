Tabla: Colo Colo se acuerda de ganar y se mete en la pelea por un cupo internacional

Colo Colo no puede perder más puntos en el cierre de la Liga de Primera, porque está muy apremiado en la lucha por la clasificación a copas internacionales para 2026.

Los albos tenían a una visita difícil, ya que se midieron ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, donde pudieron sacar la tarea adelante con muchas complicaciones.

El equipo de Fernando Ortiz se acordó de vencer como visitante, algo que no hacía desde el 1 de junio ante Unión La Calera, y se impuso por un cerrado 1-0.

ver también Aníbal Mosa saca la billetera y promete fichajes de lujo para Colo Colo de cara a 2026: “Van a venir…”

Vicente Pizarro salvó a Colo Colo ante Ñublense

Colo Colo hizo un muy mal primer tiempo ante Ñublense en Chillán, de hecho, ambos equipos se anularon en la parte inicial.

En el complemento apareció el cuadro albo, que pudo llegar a la red a los 55 minutos, cuando Vicente Pizarro clavó un zurdazo colocado al segundo palo del buen portero Nicola Pérez.

Colo Colo ganó un partido clave.

Publicidad

Publicidad

La victoria le sirve a Colo Colo para llegar a los 38 puntos y quedar a cuatro puntos del séptimo, que por ahora es Palestino, aunque los árabes tienen un partido menos.

Ñublense, en tanto, se mantiene en la décima ubicación con 30 puntos, lejos de la pelea por mantener la categoría y también sin chances de una clasificación internacional.

ver también El capitán al rescate de Colo Colo: el golazo de Vicente Pizarro a Ñublense

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad