Vicente Pizarro salió al rescate de Colo Colo en Chillán. Cuando los albos no podían encontrar el necesitado gol frente a los chillanejos en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, el capitán del Cacique se lució con un tremendo remate para decretar el 1-0 de su equipo.

A los 54′, después de una asistencia de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro sacó la zurda y buscó el palo derecho de Nicola Pérez. El portero de Ñublense no tuvo como llegar a la potente y direccionada pelota que lanzó el Vicho.

Esta es la sexta anotación del mediocampista de Colo Colo en esta temporada. Antes, ya le había anotado a Deportes La Serena (3), Unión Española, y U. de Chile. En la tabla de goleadores albos, solo lo supera Javier Correa con sus nueve anotaciones.

Unos minutos después del gol de Vicente Pizarro, Colo Colo recibió otra buena noticia. A los 63′, el árbitro expulsó a Carlos Labrín, defensa de Ñublense, por un pisotón a Lucas Cepeda. El zaguero se salvó en primera instancia, pero el VAR hizo el llamado para la revisión.

De quedarse con estos tres puntos, el Cacique se mantiene en el octavo puesto de la tabla de posiciones, pero llega a 38 puntos. En el séptimo lugar está Palestino, que juega el lunes contra Deportes Limache, con 42 unidades. Los albos esperan que los árabes no sumen contra los limachinos.

