Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El capitán al rescate de Colo Colo: el golazo de Vicente Pizarro a Ñublense

Cuando Colo Colo no encontraba el gol, apareció Vicente Pizarro para decretar el 1-0 del Cacique sobre Ñublense.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Así fue el golazo de Vicente Pizarro a Ñublense
© TNT SportsAsí fue el golazo de Vicente Pizarro a Ñublense

Vicente Pizarro salió al rescate de Colo Colo en Chillán. Cuando los albos no podían encontrar el necesitado gol frente a los chillanejos en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, el capitán del Cacique se lució con un tremendo remate para decretar el 1-0 de su equipo.

A los 54′, después de una asistencia de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro sacó la zurda y buscó el palo derecho de Nicola Pérez. El portero de Ñublense no tuvo como llegar a la potente y direccionada pelota que lanzó el Vicho.

Esta es la sexta anotación del mediocampista de Colo Colo en esta temporada. Antes, ya le había anotado a Deportes La Serena (3), Unión Española, y U. de Chile. En la tabla de goleadores albos, solo lo supera Javier Correa con sus nueve anotaciones.

Tweet placeholder
Minuto a minuto: Colo Colo visita a Ñublense con la Sudamericana en la cabeza

ver también

Minuto a minuto: Colo Colo visita a Ñublense con la Sudamericana en la cabeza

Vicente Pizarro pone en ventaja a Colo Colo

Unos minutos después del gol de Vicente Pizarro, Colo Colo recibió otra buena noticia. A los 63′, el árbitro expulsó a Carlos Labrín, defensa de Ñublense, por un pisotón a Lucas Cepeda. El zaguero se salvó en primera instancia, pero el VAR hizo el llamado para la revisión.

De quedarse con estos tres puntos, el Cacique se mantiene en el octavo puesto de la tabla de posiciones, pero llega a 38 puntos. En el séptimo lugar está Palestino, que juega el lunes contra Deportes Limache, con 42 unidades. Los albos esperan que los árabes no sumen contra los limachinos.

Publicidad
Lee también
Tabla: Wanderers vive un descalabro en la Primera B
Chile

Tabla: Wanderers vive un descalabro en la Primera B

Correa responde a las críticas y deja en duda su futuro en Colo Colo
Colo Colo

Correa responde a las críticas y deja en duda su futuro en Colo Colo

Javier Correa recibe tirón de orejas de su DT: "No tiene que..."
Colo Colo

Javier Correa recibe tirón de orejas de su DT: "No tiene que..."

Pronósticos Everton vs Unión Española: una final por el descenso en el Campeonato Nacional
Apuestas

Pronósticos Everton vs Unión Española: una final por el descenso en el Campeonato Nacional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo