Día muy importante para U. de Chile, porque este martes Francisco Meneghini enfrentó a la prensa por primera vez desde asumir la banca azul. El nuevo DT estuvo acompañado de Manuel Mayo.

“Estamos contentos de presentar a Francisco como nuestro nuevo entrenador. Las razones del porqué apostamos quedan a la vista, es una persona vinculada con el club, tenía muchos deseos de llegar. Queríamos una persona que quisiera estar acá”, dijo el gerente deportivo.

Además, Manuel Mayo se refirió al movimiento del mercado de fichajes que todos esperan: la posible llegada de Eduardo Vargas.

“Lo de Eduardo estuve en una conferencia y se habló del tema, me parece que ya saben lo que opino, dentro de lo que significa para el club, sigo pensando igual que lo que dije. Lo respondo, porque me parece que Eduardo merece responderlo y no pasar la pregunta”, dijo.

Manuel Mayo y la llegada de Eduardo Vargas: “Ojalá se den las cosas”

“Cualquier cosa que diga, va a entorpecer. No fue bueno lo que se habló a mitad de año, no quiero entrar en eso de nuevo, quiero llevar todo puertas adentro y ojalá se den las cosas“, comentó el gerente deportivo de U. de Chile.

Manuel Mayo también fue consultado sobre Juan Martín Lucero. “Lo que hemos tratado de hacer es que siempre que vemos una posición, primero vemos si está en casa o en jugadores a préstamo”, empezó diciendo.

“Francisco conoce bien a los juveniles, pero primero quiere entrenar con ellos, pidió adelantar y ver si alguno de los proyectos que tiene como club calza con esa posición y característica que necesitamos reforzar. De Lucero no me voy a referir, pero ese nivel de jerarquía es la que buscamos“, dijo.