Aníbal Mosa saca la billetera y promete fichajes de lujo para Colo Colo de cara a 2026: “Van a venir…”

La campaña de Colo Colo en 2025 ha sido desastrosa. Tan mala es que su clasificación a copas internacionales para el próximo año está más que complicada.

Los albos tienen que levantar sí o sí en el tramo final de la Liga de Primera, si es que al menos quieren clasificar a la Copa Sudamericana.

A pesar de lo mal que le ha ido a Colo Colo en el año de su centenario, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no anda con chicas y promete grandes refuerzos para 2026.

Aníbal Mosa promete grandes fichajes para Colo Colo

En la previa al partido de Colo Colo ante Ñublense en Chillán habló el timonel albo, ya que el comerciante sirio conversó con El Canal de Edson, donde avisó que irán por nuevos jugadores para 2026.

“Colo Colo tiene la misión de tener el mejor equipo del campeonato. Van a venir refuerzos. El jugador que llegue a Colo Colo tiene que tener pergaminos, para decir porqué llegó a Colo Colo… La dinámica de tener buenos jugadores mientras sea posible se va a mantener”, explicó el empresario.

La visita de Colo Colo a Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Además, Aníbal Mosa dio la cara y reconoció errores en la gestión de ByN en 2025, haciendo una autocrítica y espera salir de la mala situación.

“La autocrítica mía siempre va a estar, porque yo lo único que quiero es que a Colo Colo le vaya bien. Yo no tengo una intención política detrás de esto, yo no tengo una intención financiera detrás de esto, no tengo negocios con Colo Colo como unos han querido decir por ahí. Yo lo único que quiero es que a Colo Colo le vaya bien, porque cuando le va bien, al país le va bien”, cerró.