La crisis dentro de Colo Colo es total. El actual momento deportivo que los tiene afuera de torneos internacionales para la temporada 2026 expone las múltiples y diversas posturas que existen al interior del club, especialmente en la dirigencia de Blanco y Negro.

Es el caso del Bloque Vial, opositor al actual mandato de Aníbal Mosa, quien no sólo critica todo lo que realiza la actual dirigencia, ahora lanzaron su artillería pesada en contra del plantel de futbolistas, y quien tomó la palabra fue el director Ángel Maulén.

El dirigente de Colo Colo conversó con Radio ADN donde criticó el bajo rendimiento de los jugadores, pese a ser actualmente el equipo más caro del fútbol chileno, y advirtió que de no entrar a copas el próximo año, habrá rebaja económica.

Director de Bloque Vial destruye al plantel de Colo Colo

“Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache. Más allá de cualquier parafernalia que quiera hacer la actual directiva, ha fracasado, y lo ha hecho en un momento donde gastamos mucho dinero en lo deportivo”, expresó Maulén.

En esa línea, el director de Colo Colo enfatizó en que “me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de elite, sin embargo, cuando los vemos ahí… A mí no me convence como estamos jugando”.

Por ello, el dirigente se atreve a lanzar una amenaza. “Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos íbamos a desarrollar”.

