Fernando Ortiz reacciona a la condición para seguir en Colo Colo: “Estoy confiado”

Fernando Ortiz tiene la misión de terminar el año de Colo Colo de la mejor manera posible. ¿El gran objetivo? La clasificación a una copa internacional para la temporada 2026, algo que también podría definir si continúa o no en el Estadio Monumental para el próximo año.

Aníbal Mosa avisó que “cuando llegó, tuvimos una conversación franca con él y pusimos las cláusulas en la mesa, las negociamos con él y su representante. Efectivamente, hay cláusulas por clasificar para continuar, así que hay varios escenarios. Es un requisito“.

¿Y qué opina el DT ante las declaraciones del presidente de Blanco y Negro? “Lo dijo muy claro. Hay requisitos que nosotros, él como presidente y yo como entrenador, dejamos muy claros en el momento cuando tuvimos la charla para que yo llegara“, dijo Ortiz.

“Eso no quiere decir que tengo la posibilidad de salir o quedarme, son objetivos que tenemos que cumplir y los trazamos al momento de hablar con el presidente. Yo estoy tranquilo y confiado de que vamos a lograr esos objetivos“, declaró el entrenador.

Fernando Ortiz fue consultado sobre las declaraciones de Aníbal Mosa | Photosport

ver también Fernando Ortiz le responde a Esteban Pavez en Colo Colo: “Le dije la razón de mi decisión”

Fernando Ortiz confía en el objetivo de Colo Colo

“Todos sabemos que el objetivo principal que nos estamos jugando es conseguir un cupo a copas. Jugamos contra Ñublense y Cobresal más adelante. Depende de nosotros, sí. Dependemos de que Cobresal caiga, también“, señaló, más tarde, Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad

“Es importante igualar los puntos que podamos cortar con Cobresal. Todos lo sabemos y apuntamos a poder lograrlo. No tengo la bola mágica para decir si lo vamos a lograr, pero somos conscientes de la realidad y trabajamos para que eso suceda“, concluyó.