En un anuncio que rápidamente encendió las redes, Huachipato confirmó un atractivo partido amistoso ante Coquimbo Unido, el cual servirá como marco para la presentación oficial de su plantel en la tradicional “Tarde Acerera”, que se realizará en Talcahuano.

Los acereros, flamantes campeones de la Copa Chile, pactaron un verdadero choque de campeones frente a los piratas, actuales monarcas de la Liga de Primera, en un duelo que aparece como la antesala ideal de la Supercopa 2026.

Esto cobra especial relevancia considerando que el nuevo formato del certamen, con semifinales, no asegura el enfrentamiento directo entre ambos ganadores.

¿Cuándo es la Tarde Acerera 2026?

Fue durante el primer día del año, mediante las redes sociales del club, que confirmaron el compromiso, que está programado contra Coquimbo Unido para el sábado 17 de enero, en horario que aún no ha sido definido.

El anuncio fue el siguiente: “¡𝐓𝐀𝐑𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐄𝐑𝐄𝐑𝐀 en Talcahuano! El sábado 17 de enero disputaremos la tradicional Tarde Acerera ante Coquimbo Unido .

Duelo de Campeones, presentaciones y muchas sorpresas más…” , señalaron en la cuenta de X.

Los siderúrgicos adelantaron que la jornada contará con presentaciones oficiales y “muchas sorpresas” para los hinchas.

Tras ese encuentro, ambos elencos se trasladarán a Viña del Mar, donde disputarán la Supercopa en el Estadio Sausalito, enfrentando a Universidad Católica y Deportes Limache, entre el 21 y el 25 de enero.