Universidad de Chile enfrenta esta noche la gran revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, cuando tenga que visitar a Lanús en la ciudad de Buenos Aires.

Con el regreso de los azules a Argentina, las autoridades locales decidieron resguardar al plantel bullanguero, por lo que se optó por aislarlo en una zona cercana al aeropuerto de Ezeiza.

Sin la presencia de hinchas cerca, los jugadores de la U han tenido algunas visitas en su concentración, quienes han dado compañía en la espera del gran partido contra los argentinos.

Así lo han mostrado en sus redes sociales, donde hay detalles de cómo han pasado las últimas horas en la concentración en Buenos Aires, donde es cierto que no han estado tan solos.

El Tucu Contreras con su hijo en Buenos Aires.

ver también Por la gloria continental: los dos canales que darán el partido de U. de Chile vs Lanús

¿Quiénes han visitado a la U en la previa de Lanús?

Los jugadores de Universidad de Chile se han encargado de encontrar motivación para la revancha contra Lanús, de manera de salir con todo en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Uno de ellos fue Rodrigo Contreras, quien recibió la visita de su familia en el aislado hotel de concentración, donde publico una foto en compañía de su pequeño hijo.

“Te amo mi vida, siempre juntos”, escribió el delantero de los azules, quien esta noche buscará una oportunidad desde el banco de suplentes para ser alternativa o solución en la U.

Por otro lado, Matías Zaldivia mostró la visita de su representante al hotel de concentración donde pudieron compartir por un instante, en medio de las medidas de seguridad de la U.

Publicidad

Publicidad