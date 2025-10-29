Universidad de Chile arribó por la tarde a la ciudad de Buenos Aires, donde este jueves deberá enfrentar a Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Un par de hinchas esperaban a los azules en el aeropuerto de Ezeiza, pero, además, el periodista Marcelo Díaz, quien algunas horas antes había vivido un chascarro en el hotel por culpa del capitán de la U: Marcelo Díaz.

Esto, porque la U está alojada a 10 minutos del aeropuerto internacional de Ezeiza, donde también hay algunos medios de comunicación presentes en el lugar.

TNT Sports fue uno de ellos, donde hubo una confusión a la hora de entregar la llave de la habitación del periodista, porque simplemente lo confundieron con el jugador y capitán de los azules.

Marcelo Díaz le cuenta el chascarro al capitán de la U.

¿Qué le pasó a Marcelo Díaz con Marcelo Díaz?

Así lo contó el propio Marcelo Díaz de la televisión en el arribo de Universidad de Chile a Argentina, donde el jueves disputará la revancha de la llave ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Fue abajo del bus que los trasladaba al hotel que el reportero se acercó al capitán de la U y le dijo lo que le había pasado: “Oye, Marcelo. Me estaban dando tu pieza en el hotel”.

“¿En serio? ¿Por qué?”, fue la respuesta del volante de la U quien se detuvo para escuchar lo que había sucedido, aunque después se lo tomó para la risa en en aeropuerto.

“Porque nos llamamos igual, poh”, le dijo el periodista, cerrando un divertido momento dentro del operativo de seguridad que traslada a Universidad de Chile por Argentina.

Mira el video: