Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Festejo

Hamburgo saluda a Marcelo Díaz con uno de los goles más importantes de su carrera

Si bien Carepato solo estuvo un año en Alemania, dejó un recuerdo realmente imborrable entre los hinchas de Hamburgo.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Díaz jugó en 2015 en Hamburgo.
© Bongarts/Getty ImagesMarcelo Díaz jugó en 2015 en Hamburgo.

El 30 de diciembre no es una fecha más para Marcelo Díaz, ya que el volante celebra un nuevo cumpleaños. Hamburgo, uno de los clubes por donde pasó, no olvidó este día tan especial.

Carepato celebra 39 años de vida, mientras sus seguidores festejan una increíble carrera que comenzó en Universidad de Chile y que lo llevó a jugar en Suiza, Alemania, España, México, Argentina y Paraguay. Además, fue bicampeón con La Roja en la Copa América 2015 y 2016.

Hamburgo no olvida a Marcelo Díaz

Luego de brillar en Universidad de Chile con Jorge Sampaoli, Marcelo Díaz inició su carrera en Europa con la camiseta de Basilea. Luego de dos años y medio en Suiza, pasó al Hamburgo de Alemania, uno de los clubes más importantes de ese país, pero que no pasaba por un buen momento.

El Dinosaurio luchaba por el descenso y de hecho, seis meses después de la llegada de Díaz, debieron jugar una llave de promoción ante el Karlsruher. Cuando perdían por 2-1 en el global y se jugaban los descuentos del segundo partido, vino el momento que hizo eterno a Carepato.

Valoran decisión de Meneghini con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz: “Todos saben que…”

ver también

Valoran decisión de Meneghini con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz: “Todos saben que…”

Marcelo Díaz le quitó un tiro libre a Rafael van der Vaart, ídolo del club, y anotó el gol que mandó la llave a tiempo extra. Ahí Hamburgo anotó otro tanto y se quedaron en la Bundesliga. Si bien el paso del oriundo de Padre Hurtado en Alemania fue de solo un año, no lo olvidan.

En el día que Carepato cumple 39 años, en Hamburgo no olvidaron al héroe que los salvó del descenso y a la distancia, le desearon un feliz cumpleaños. Como no podía ser de otra manera, lo saludaron con el video de su histórico gol de tiro libre.

Publicidad

Marcelo Díaz jugó en U. de Chile, Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, Libertad y Audax Italiano. Acaba de renovar su contrato con el equipo de sus amores, por lo que seguirá jugando al fútbol por al menos un año más.

Lee también
Valoran decisión de Meneghini con Díaz y Aránguiz: "Todos saben que..."
U de Chile

Valoran decisión de Meneghini con Díaz y Aránguiz: "Todos saben que..."

Paqui toma decisión en la U con Chelo Díaz y Aránguiz
U de Chile

Paqui toma decisión en la U con Chelo Díaz y Aránguiz

"Dos cambios": Dura advertencia a Paqui con Chelo Díaz y Charles
U de Chile

"Dos cambios": Dura advertencia a Paqui con Chelo Díaz y Charles

García y una extraña sensación como habitual candidato al Colo o la U
Chile

García y una extraña sensación como habitual candidato al Colo o la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo