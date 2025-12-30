El 30 de diciembre no es una fecha más para Marcelo Díaz, ya que el volante celebra un nuevo cumpleaños. Hamburgo, uno de los clubes por donde pasó, no olvidó este día tan especial.

Carepato celebra 39 años de vida, mientras sus seguidores festejan una increíble carrera que comenzó en Universidad de Chile y que lo llevó a jugar en Suiza, Alemania, España, México, Argentina y Paraguay. Además, fue bicampeón con La Roja en la Copa América 2015 y 2016.

Hamburgo no olvida a Marcelo Díaz

Luego de brillar en Universidad de Chile con Jorge Sampaoli, Marcelo Díaz inició su carrera en Europa con la camiseta de Basilea. Luego de dos años y medio en Suiza, pasó al Hamburgo de Alemania, uno de los clubes más importantes de ese país, pero que no pasaba por un buen momento.

El Dinosaurio luchaba por el descenso y de hecho, seis meses después de la llegada de Díaz, debieron jugar una llave de promoción ante el Karlsruher. Cuando perdían por 2-1 en el global y se jugaban los descuentos del segundo partido, vino el momento que hizo eterno a Carepato.

Marcelo Díaz le quitó un tiro libre a Rafael van der Vaart, ídolo del club, y anotó el gol que mandó la llave a tiempo extra. Ahí Hamburgo anotó otro tanto y se quedaron en la Bundesliga. Si bien el paso del oriundo de Padre Hurtado en Alemania fue de solo un año, no lo olvidan.

En el día que Carepato cumple 39 años, en Hamburgo no olvidaron al héroe que los salvó del descenso y a la distancia, le desearon un feliz cumpleaños. Como no podía ser de otra manera, lo saludaron con el video de su histórico gol de tiro libre.

Marcelo Díaz jugó en U. de Chile, Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, Libertad y Audax Italiano. Acaba de renovar su contrato con el equipo de sus amores, por lo que seguirá jugando al fútbol por al menos un año más.