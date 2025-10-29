El pasajero sorpresa en la delegación de U. de Chile que viaja a Argentina

U. de Chile inició su viaje a Argentina para enfrentar a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. Este miércoles 29 de octubre, los azules recibieron el apoyo de la hinchada afuera del Centro Deportivo Azul antes de partir al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El duelo está pactado para este jueves 30 a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús. Como en Argentina no habrá fanáticos universitarios por la sanción de Conmebol tras los incidentes de octavos de final, una gran multitud llegó al complejo de la U para dar el último aliento.

Y los hinchas notaron una presencia especial. Pese a la información de su lamentable lesión, lo que lo descarta para el partido contra Lanús, Lucas Assadi se sumó a la delegación que viaja a Argentina.

El talentoso volante se lesionó en el clásico universitario del recién pasado fin de semana. “Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, informaron los azules un día después del encuentro.

La formación de U. de Chile contra Lanús

Con la lesión de Lucas Assadi en mente, Gustavo Álvarez define la formación de U. de Chile para la revancha contra Lanús. En la delantera, Lucas Di Yorio ingresa para acompañar a Nicolás Guerra. Por otro lado, Felipe Salomoni se toma la banda izquierda ante las molestias de Matías Sepúlveda.

Con todo esto, y según confirmó Radio ADN, la formación de la U sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.