Colo Colo no está conforme con los arqueros de su plantel e irá por el fichaje de Esteban Andrada. Sin embargo, este traspaso podría verse complicado por la irrupción de Argentinos Juniors.

Los Albos no pudieron tener seguridad en todo el 2025 bajo los tres palos. Brayan Cortés mostró un nivel bajísimo y terminó partiendo a Peñarol. Fernando de Paul alternó buenas y malas, mientras Eduardo Villanueva tampoco entregó confianza.

No será fácil ir por Esteban Andrada

Ante la posible nueva partida de Brayan Cortés, quien iría a préstamo a Puebla de México, Colo Colo necesitará a un arquero de jerarquía que pueda pelear por el puesto con Tuto de Paul. Fue ahí donde surgió el nombre de un jugador de calidad probada como Esteban Andrada.

Andrada, de 34 años, surgió en Lanús y tuvo su paso más importante por Boca Juniors, donde jugó la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate e incluso, logró ser un habitual en la selección argentina. Luego de estar largas temporadas en Monterrey, arribó a Real Zaragoza a mitad del 2025.

En España no ha podido ganarse la titularidad del todo y ahí es donde una salida a Colo Colo, para tener continuidad, no es mal vista. Además, Esteban Andrada ya trabajó con Fernando Ortiz en Monterrey, por lo que hay terreno ganado desde ese aspecto. Claro que los Albos no corren solos.

De acuerdo a diversos medios de Buenos Aires, Argentinos Juniors también se habría interesado en Sabandija. El Bicho sería una atractiva vitrina para el ex jugador de la Albiceleste, ya que jugarán la Copa Libertadores, mientras Colo Colo no tendrá acción internacional.

Desde Macul tendrán que acelerar el paso para poder amarrar la llegada de Esteban Andrada. Ortiz lo quiere y sería un jugador que podría entregarles la seguridad esperada bajo los tres palos. Claro que si se duermen, el Bicho los podría picar. Nadie dijo que el mercado sería fácil.