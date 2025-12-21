El mercado de fichajes en la Primera B ha dejado algunas novedades, sobre todo en el equipo campeón de la categoría: Universidad de Concepción, que se llenó de novedades tras consagrarse como monarca en la Liga de Ascenso y materializar su retorno a la élite del fútbol chileno.

Cristian La Nona Muñoz no extendió su permanencia en el Campanil y firmó como nuevo DT de Palestino, donde tendrá la chance de disputar la Copa Sudamericana. Entre las despedidas también figuró el experimentado golero Cristian Campestrini, de 45 años, quien tuvo una salida con polémica.

Pero las novedades no terminaron ahí: un lateral derecho que llegó a comienzos de año cedido a préstamo por Ñublense. Christopher Medina, quien tuvo muchísima acción en la UdeC. Disputó 29 partidos en el certamen liguero. El Manteka quedó muy agradecido por eso.

El Manteka Medina terminó muy feliz su paso por el Campanil. (Captura Instagram).

Lo dejó expresado por escrito en su cuenta de Instagram. “Un año donde volví a ser feliz y también volví a soñar como cuando era un niño. No olvidare jamas al club ni la ciudad , un lugar donde logramos un campeonato y también la llegada de mi hijo a mi vida”, manifestó con emoción Medina.

Mercado de fichajes de la Primera B: Christopher Medina refuerza a Curicó Unido

La tierna despedida de Christopher Medina precedió el anuncio del que fue protagonista en el mercado de fichajes de la Primera B. Seguirá en un club que tuvo muchos problemas durante esta campaña: Curicó Unido, que está decidido a dejar en el pasado el tortuoso 2025.

Publicidad

Publicidad

Medina disputó casi toda la Liga de Ascenso, donde anotó un gol. También jugó seis partidos en la Copa Chile. Llega a los Torteros con mucha continuidad en un puesto donde necesitan sí o sí una incorporación: Joaquín González terminó su contrato y será refuerzo de Ñublense de Chillán.

Eso sí, quizá no será el único carrilero derecho que se sumará a las órdenes del plantel que adiestra Damián Muñoz. Otro que suena con fuerza en el estadio La Granja es David Tati, un marcador de punta formado en las inferiores de Colo Colo quien este año rindió a buen nivel en Deportes Linares, que peleó La Liga 2D prácticamente hasta el final.

David Tati jugó para Deportes Copiapó en la primera división del fútbol chileno. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras se resuelve la renovación de Jaime García, Huachipato negocia un refuerzo desde Primera B

Así le fue a Curicó Unido en la tabla de la Primera B 2025

Curicó Unido terminó en el 13° lugar en la tabla de la Primera B 2025, un año de muchos inconvenientes institucionales.