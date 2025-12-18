El mercado de fichajes de la Primera B ha tenido actividad intensa. Sobre todo en el caso de Cobreloa, que materializó un triplete de refuerzos durante un solo día, el miércoles 17 de diciembre. Otro que se ha movido con rapidez es San Luis de Quillota.

Pero también califica entre quienes más avanzada tienen la tarea lo de Rangers de Talca: además de renovar a José Gamonal y al uruguayo Claudio Servetti, los Piducanos han amarrado varias incorporaciones. Como Damián González, charrúa que llegó libre desde Deportes Temuco.

También firmó Kevin Vásquez, quien se integró tras jugar en Santiago Morning. Otro que garantizó su desembarco en el Fiscal de Talca fue Alejandro Márquez, quien este año militó en Cobresal. Un refuerzo que refrenda la exigencia de ascender que habrá en 2026.

Por estos días, el director técnico Erwin Durán sigue con los vistos buenos. Uno fue para el zaguero central: sumó a un experimentado de 35 años con vasta experiencia en el fútbol chileno. También tuvo un paso por la Serie A de Italia. En 2011, el Palermo pagó casi un millón y medio de dólares por su pase a Huachipato.

Las referencias son para Carlos Labrín, quien también quedó a las órdenes de Durán y su cuerpo técnico. Su aventura en el Calcio terminó en 2014, cuando quedó libre y fichó en San Marcos de Arica. Desde entonces marcó un camino que lo mantuvo muchos años en Audax Italiano.

Carlos Labrín en acción por el Palermo de Italia. (Tullio M. Puglia/Getty Images)

Fueron casi nueve temporadas las que disputó con los Tanos. Para continuar su carrera tras dejar La Florida, fichó en Ñublense. Y luego de finalizar su vínculo con los Diablos Rojos, donde disputó 20 partidos ligueros y nueve de la Copa Chile en 2025, encontró club una categoría más abajo.

Carlos Labrín recibió la roja directa ante Colo Colo. También fue amonestado en cinco ocasiones durante la Liga de Primera 2025. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Mercado de fichajes de la Primera B: Rangers asegura a Carlos Labrín

La apuesta de Rangers de Talca en este mercado de fichajes ha sido valorar la experiencia en la Primera B. Y ahora le suma mucho bagaje de un defensor central acostumbrado a la máxima categoría chilena. A priori, un salto de calidad para la última línea rojinegra.

Carlos Labrín lucha un balón ante Leandro Fernández en un juego entre U de Chile y Ñublense. (Felipe Zanca /Photosport).

Además de Carlos Labrín, Vásquez, Márquez y los renovados hubo otro que extendió su vínculo: Ignacio Ibáñez, quien jugó en Unión Española y Deportes Concepción. Hizo los méritos suficientes para permanecer en la región del Maule como Piducano.

El plantel rangerino también tuvo bajas, como la del portero uruguayo Gastón Rodríguez, quien también registra pasos por Magallanes y Deportes Valdivia. Bastián San Juan, uno de los referentes que tuvo la plantilla, emigró a Cobreloa, donde estuvo y ayudó a conseguir la vuelta a la primera división. Pero no se quedó para jugar la élite cuando los Zorros del Desierto bajaron. Otro que salió, y con muchísima polémica, fue Mathias Pinto.

Así terminó Rangers en la tabla de la Primera B 2025

Rangers de Talca clasificó a la Liguilla de Ascenso por su ubicación en la tabla de la Primera B 2025, aunque perdió de inmediato contra San Marcos de Arica, que fichó un jugador desde los Piducanos: Gonzalo Reyes.