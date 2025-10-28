Coquimbo Unido sigue como único líder de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Esteban González sumó un nuevo triunfo ante O’Higgins y ahora es puntero con 62 unidades. Por lo que está a tres puntos de conseguir su primer título profesional.

Por lo mismo, en la región de Coquimbo ya se planifican los festejos de cara a está histórica hazaña. El alcalde Alí Manouchehri adelantó que se estudia la opción de celebrar nada menos que en La Pampilla.

“Estamos intentando organizar. La Pampilla es un recinto emblemático y pretendemos disponerlo para que la gente pueda ir a celebrar. Tenemos obras allí que nos tienen algo frenados, pero algo haremos sí o sí”, recalcó el edil que fue ex central del aurinegro en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

Por lo mismo quiere sacarse la espina de aquella campaña del 2005 donde se escapó el título ante Unión Española. “Fue una de las heridas más grandes. Hoy la gente está demasiado contenta. Se está viviendo una fiesta y lo tiene merecida la gente”, expresó.

La nueva inversión para Coquimbo Unido

Pero Ali Manouchehri no se quedó solo en la celebración, además adelantó una importante inversión de cara a lo que será la Copa Libertadores 2026. Es que Coquimbo Unido es el primer equipo chileno clasificado para la importante competencia.

Por lo mismo, ahora se invertirá en la remodelación del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “Vamos a cambiarle toda la iluminación al estadio, son cerca de 950 millones de pesos, para cumplir con los requisitos Conmebol y albergar partidos internacionales”, aseguró.

Además habrá un cambio de butacas en el recinto y también se contempla un tratamiento especial para la cancha, y así lograr el nivel óptimo para este tipo de competiciones.