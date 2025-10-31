La U de Chile se despidió de la Copa Sudamericana con una derrota dolorosa y llena de polémica. El Romántico Viajero cayó por 1 a 0 ante Lanús en Argentina en un partido que terminó caliente y con una insólita agresión.

La tensión del resultado y la forma en la que el Granate se estaba clasificando, con una mano evidente que no se cobró ni con el VAR, desató la ira del plantel azul. Los jugadores se vieron envueltos en un conflicto con sus rivales, pero lo que nadie vio fue una patada maletera de una de las figuras del cuadro trasandino.

Fue en las últimas horas que se conoció un registro en donde se puede ver cómo Rodrigo Contreras fue agredido por uno de los miembros del elenco argentino. Un hecho que quedó sin sanción y que genera indignación entre los hinchas del Bulla.

La patada que nadie vio en la pelea entre la U y Lanús en Sudamericana

La pelea que tuvo la U con Lanús había escondido varios detalles que poco a poco han ido saliendo a la luz. Si bien la transmisión mostró parte del encontrón, hubo algunos momentos que podían costarle caro a los argentinos y no se vieron en TV.

Uno de los pocos instantes que pudieron ver los hinchas fue a Rodrigo Contreras encarándose con casi todo el plantel Granate. Pero lo que evitaron transmitir fue lo ocurrido antes de ello, donde el Tucu recibió una cobarde agresión.

Fue el sitio Siempre Pasa Algo que reveló imágenes desde la tribuna de la pelea entre ambos elencos. Ahí se puede ver cómo el delantero tiene encontrones con los rivales hasta que aparece otra figura de las que estaba en la banca con una pierna en alto.

Apenas sintió el golpe, el que trató de evitar tomándole la pierna al agresor, Rodrigo Contreras fue frenado por los jugadores de Lanús. Ahí las cosas se encendieron aún más, mientras al otro lado trataban de separar a Nicolás Guerra con Nahuel Losada.

El registro ha generado indignación de los hinchas azules, quienes ven cómo además del robo en el gol, a los trasandinos les salió gratis el golpe al Tucu. Una situación que de seguro seguirá dando que hablar después de una derrota muy dolorosa.

La U lamenta un duro revés ante Lanús y le dice adiós a la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero trata de salir a flote después de no alcanzar la final del torneo continental y de estar a nada de quedarse sin título de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U se olvida de Lanús y la Copa Sudamericana para poner la mira en la Liga de Primera, donde tiene un duelo clave. El Bulla debe visitar a Huachipato este domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas.

Así está la U en la tabla de la Liga de Primera 2025