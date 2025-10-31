Figura de Lanús le manda un fuerte mensaje a la U tras sacarla de la Sudamericana: “En la ida fue…”

Universidad de Chile se quedó con las ganas de jugar por segunda vez la final de la Copa Sudamericana, ya que Lanús sacó al cuadro nacional de competencia en las semifinales.

El cuadro granate pasó a la instancia decisiva con polémica, puesto que venció por 1-0 en la revancha y el gol de Rodrigo Castillo no fue limpio, por una mano clara de Eduardo Salvio en la jugada previa.

Lo cierto es que el sueño sudamericano de la U se acabó y el elenco argentino jugará la final, donde se verá las caras con Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Gonzalo Pérez analiza la revancha de Lanús con la U

Una de las figuras de Lanús es el lateral derecho Gonzalo Pérez, quien bien pegado a la raya fue clave en la victoria del elenco argentino.

El defensor analizó la victoria del cuadro transandino y dijo que la U no pudo hacer un juego ofensivo en la revancha por el planteamiento que hicieron en calidad de local.

El Negro Pérez fue clave ante la U. (Photo by Alejandro Pagni/Getty Images)

“Creo que nosotros hacemos nuestro plan de juego basado en nosotros, no pensamos mucho en el rival. Si la U no jugó como en la ida fue más por méritos propios que por falencias de ellos“, dijo el Negro Pérez a As.

“Nosotros siempre acostumbramos a jugar con ese público. Allá en la ida fue distinto porque aparte no había gente, entonces sí, definir en tu estadio te da más motivación y para ellos era quizás un punto en contra“, cerró el defensor.