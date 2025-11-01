Universidad de Chile visitará a Huachipato por la fecha 26 del Campeonato Nacional, buscando recuperarse rápidamente tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana.
Los Azules marchan quintos con 42 puntos y si logran ganar, podrían acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Además, todavía tienen un partido pendiente frente a Everton que podría ser clave en sus aspiraciones.
Por su parte, Huachipato acumula 32 puntos y está casi sin opciones de clasificar a torneos internacionales. Aun así, los Acereros mantiene la motivación enfocada en la final de la Copa Chile.
¿Cuándo juega U. de Chile vs. Huachipato? Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad de Chile vs. Huachipato juegan este domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
