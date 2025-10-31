Universidad de Chile se quedó con las ganas de jugar por segunda vez en su historia la final de la Copa Sudamericana, ya que cayó en semifinales frente a Lanús.

Los azules perdieron en una polémica serie ante los granates, que se definió por el 1-0 de los argentinos en La Fortaleza, con un gol que debió ser anulado por una clara mano en el inicio de la jugada.

Cuando se gestó el tanto de Lanús, la pelota dio en la mano de Eduardo Salvio, situación que fue revisada en el VAR, sin embargo, el árbitro venezolano Alexis Herrera validó el tanto.

Periodista argentino se lanza contra la U

Los argentinos quedaron molestos con Universidad de Chile tras la polémica serie de octavos de final ante Independiente en Avellaneda, donde se produjeron serios incidentes que terminaron con la descalificación del Rojo.

Para muchos en Argentina ambos equipos tuvieron que ser eliminados de la Copa Sudamericana, sin embargo, la Conmebol mantuvo al cuadro nacional en competencia, hasta que cayó este jueves contra Lanús.

Apenas terminó el partido en Buenos Aires hubo pelea entre los jugadores de la U y los granates, situación que generó la rabia del periodista de Clarín Daniel Avellaneda, quien pidió castigos infernales para el cuadro nacional.

Lanús celebró la clasificación a la final de la Copa Sudamericama. (Photo by Alejandro Pagni/Getty Images)

“Impresentables los jugadores de la U de Chile. Son tan violentos como sus barras. Malos perdedores. Los tienen que descalificar de por vida”, publicó en X el reportero.

Universidad de Chile se queda sin final de la Copa Sudamericana, la que jugarán Lanús ante Atlético Mineiro en Asunción.

