Lanús se burló de Universidad de Chile a través de sus redes sociales oficiales. Tras eliminar a la U en semifinales de Copa Sudamericana 2025, al club argentino se le soltó la cadena y le tocó la oreja al Chuncho.

“Alto guiso”, publicó Lanús en su cuenta de X junto a una particular imagen, alimentando el ánimo caliente entre chilenos y argentinos tras la espantosa y criminal jornada sufrida por la U contra Independiente en Avellaneda.

Lanús se jacta de hacer sopa de chuncho

En el diseño aparece un picante hombre roca granate sosteniendo una sopa… en el plato se alcanzan a ver plumas azules y rojas, en clara alusión al Chuncho.

Así las cosas, Lanús festeja cargando a la U con una publicación termo que de inmediato generó reacciones de aprobación y desaprobación entre lo comentarios.

Cabe recordar que los argentinos se clasifican a la final de Copa Sudamericana, donde enfrentarán al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli por el título.

En la semifinal de vuelta Lanús aprovechó los errores del árbitro que perjudicaron a la U. De hecho, el único gol granate fue polémico, validado pese a que existe una clara mano en la previa del tanto.