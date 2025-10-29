Un auténtico partidazo animarán esta semana Lanús de Argentina y la Universidad de Chile por la segunda semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana 2025. Duelo de pronóstico reservado tras el 2-2 animado por ambas escuadras una semana atrás en el Nacional de Santiago.

Los Azules llegan dolidos a este encuentro tras caer el pasado fin de semana en el Clásico Universitario por un gol a cero frente a la Universidad Católica, duelo que adicionalmente golpeó aún más a los dirigidos por Gustavo Álvarez tras la compleja lesión de Lucas Assadi.

El joven jugador alcanzó a jugar apenas 20 minutos del duelo contra la UC y debió salir reemplazado tras sufrir un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, lo que lo mantendrá al margen por el resto de la temporada.

Así, sin Assadi en cancha, los universitarios formarían de la siguiente manera: Gabriel Castellón en el arco; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Fabián Hormazabal en defensa; Javier Altamirano, Charles Aránguiz e Israel Poblete en la zona media; para dejar arriba a Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

¿A qué hora juega Lanús y la Universidad de Chile?

Universidad de Chile y Lanús se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, Argentina, por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

¿Dónde ver en vivo a la U. de Chile por Copa Sudamericana?

El encuentro entre Lanús y la Universidad de Chile en el certamen CONMEBOL no contará con TV abierta, ya que será transmitido por dos señales de pago; ESPN, y DSports de DirecTV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

