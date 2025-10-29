¡Sueño azul! Los resultados que clasifican a la U. de Chile a la final de la Copa Sudamericana

Este jueves, la Universidad de Chile vuelve al plano internacional para enfrentar en Buenos Aires, Argentina, al conjunto de Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Un partidazo decisivo para las aspiraciones azules, que están a solo un paso de volver a disputar una final continental. Los universitarios ya saben lo que es conquistar este torneo: lo hicieron en 2011, año inolvidable para los hinchas azules. Y el destino podría volver a cruzarlos con el principal artífice de esta gesta hace 14 años, Jorge Sampaoli, actual técnico del Atlético Mineiro y quien clasificó a la final del torneo Conembol tras eliminar a Independiente del Valle por un global de 4-2.

En ese contexto, es que en RedGol te contamos los distintos resultados que pueden clasificar a la U. de Chile a la gran final de la Copa Sudamericana.

¿Solo ganando? Los resultados que clasifican a la U a la final de la Sudamericana:

Debido a que el encuentro en Santiago terminó empatado a dos goles, la meta de la U este jueves debe ser sumar puntos sí o sí en el Estadio Ciudad de Lanús, ya que una derrota , independiente del marcador, lo deja automáticamente fuera de la competición.

Así como perder te deja eliminado, ganar te clasifica automáticamente a la final continental, esto nuevamente gracias al duelo igualado en Santiago e independiente de que el triunfo sea 1-0 o 3-0, 2-1 o 4-2. Cualquier victoria deja a la U enfrentando al Atlético Mineiro en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.

¿Y el empate? Para suerte de los azules, una igualdad –independiente del marcador que sea- los deja aún con vida en el torneo Conmebol, ya que desde la edición 2022 que no rige la regla del gol de visitante, por lo que el 2-2 en Santiago vale lo mismo que un 0-0, 1-1 o 3-3 en Argentina. ¿Cómo se define al ganador? En caso de empate al final de los 90 minutos, el finalista del certamen se elige de manera automática por lanzamientos penales. NO HAY alargue o tiempo extra considerado.

Los azules pueden clasificar a la final ganando e incluso empatando en los 90′ antes Lanús. (Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile por la vuelta de Sudamericana?

El enfrentamiento de vuelta entre la Universidad de Chile y Lanús por las semis de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.