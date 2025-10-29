Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¡Sueño azul! Los resultados que clasifican a la U. de Chile a la final de la Copa Sudamericana

El 2-2 conseguido en el Estadio Nacional deja a la Universidad de Chile expectante de cara al duelo de revancha a jugarse en Buenos Aires.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Los azules están a un paso de clasificar a una nueva final continental tras la ganada el 2011.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos azules están a un paso de clasificar a una nueva final continental tras la ganada el 2011.

Este jueves, la Universidad de Chile vuelve al plano internacional para enfrentar en Buenos Aires, Argentina, al conjunto de Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Un partidazo decisivo para las aspiraciones azules, que están a solo un paso de volver a disputar una final continental. Los universitarios ya saben lo que es conquistar este torneo: lo hicieron en 2011, año inolvidable para los hinchas azules. Y el destino podría volver a cruzarlos con el principal artífice de esta gesta hace 14 años, Jorge Sampaoli, actual técnico del Atlético Mineiro y quien clasificó a la final del torneo Conembol tras eliminar a Independiente del Valle por un global de 4-2.

En ese contexto, es que en RedGol te contamos los distintos resultados que pueden clasificar a la U. de Chile a la gran final de la Copa Sudamericana.

No es CHV: La señal que transmite Universidad de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana 2025

ver también

No es CHV: La señal que transmite Universidad de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana 2025

¿Solo ganando? Los resultados que clasifican a la U a la final de la Sudamericana:

Debido a que el encuentro en Santiago terminó empatado a dos goles, la meta de la U este jueves debe ser sumar puntos sí o sí en el Estadio Ciudad de Lanús, ya que una derrota, independiente del marcador, lo deja automáticamente fuera de la competición.

Así como perder te deja eliminado, ganar te clasifica automáticamente a la final continental, esto nuevamente gracias al duelo igualado en Santiago e independiente de que el triunfo sea 1-0 o 3-0, 2-1 o 4-2. Cualquier victoria deja a la U enfrentando al Atlético Mineiro en el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.

¿Y el empate? Para suerte de los azules, una igualdad –independiente del marcador que sea- los deja aún con vida en el torneo Conmebol, ya que desde la edición 2022 que no rige la regla del gol de visitante, por lo que el 2-2 en Santiago vale lo mismo que un 0-0, 1-1 o 3-3 en Argentina. ¿Cómo se define al ganador? En caso de empate al final de los 90 minutos, el finalista del certamen se elige de manera automática por lanzamientos penales. NO HAY alargue o tiempo extra considerado.

Publicidad
Los azules pueden clasificar a la final ganando e incluso empatando en los 90′ antes Lanús. (Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images)

Los azules pueden clasificar a la final ganando e incluso empatando en los 90′ antes Lanús. (Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile por la vuelta de Sudamericana?

El enfrentamiento de vuelta entre la Universidad de Chile y Lanús por las semis de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.

Lee también
Este es el estadio donde se jugará la final de la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Este es el estadio donde se jugará la final de la Copa Sudamericana

Por un ex U: ¡Lanús repite premio en Argentina mientras espera la revancha!
Copa Sudamericana

Por un ex U: ¡Lanús repite premio en Argentina mientras espera la revancha!

Colo Colo no está ni ahí con ver campeón a la U para salvar el año
Colo Colo

Colo Colo no está ni ahí con ver campeón a la U para salvar el año

Con impasse incluido: los detalles de la llegada de la U a Buenos Aires
U de Chile

Con impasse incluido: los detalles de la llegada de la U a Buenos Aires

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo