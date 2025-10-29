Universidad de Chile ya sabe quién sería su rival en la final de Copa Sudamericana en caso de vencer a Lanús este jueves: se trataría de Atlético Mineiro, elenco que dirige Jorge Sampaoli.

El técnico llegó hace pocas semanas al Galo y ha podido obtener un gran rendimiento de sus jugadores, lo que quedó demostrado en el triunfo por 3-1 ante Independiente del Valle.

Tras el partido, manifestó que era impensado alcanzar este nivel cuando tomó la dirección técnica, en la previa del duelo de cuartos de final ante Bolívar del certamen continental.

“Sinceramente, cuando llegamos no imaginábamos que el equipo pudiera dar una respuesta como la que está dando ahora“, analizó el ex DT de la selección de Argentina.

Atlético Mineiro logró vencer a I. Del Valle en Copa Sudamericana

Sampaoli destaca la pasión de sus jugadores de Mineiro

Además habló de un tema que en Chile ha sido muy polémico, como las horas de descanso del equipo. “Veníamos de un partido 72 horas antes y el rival, que es un gran equipo, había descansado”, indicó pues suspendió su duelo en Ecuador.

También se siente identificado por lo que están mostrando en la cancha sus pupilos. “Jugaron con mucha pasión, con mucho corazón y la verdad es que esto genera mucha esperanza”, sostiene.

Además, saben que ganando este título obtienen una clasificación para el 2026 a un torneo que, por la irregularidad mostrada este año, no podrán asistir por la tabla del Brasileirao. “También nos da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores el año que viene”, cerró

La final de Copa Sudamericana se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, capital de Paraguay.

