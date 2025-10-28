Esta semana, la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez vuelve al ruedo internacional visitando a Lanús en Argentina por la semifinal de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús y llega completamente abierto, luego del vibrante empate 2-2 que ambos equipos protagonizaron en el Estadio Nacional de Santiago la semana pasada.

Si bien el plantel azul se juega la gloria deportiva ante el granate, también hay un importante monto en dinero el que los azules podrían recibir en caso de ganar, monto que sin duda en Azul Azul miran de reojo para potenciar las arcas.

El importante monto en dinero que se juega U. de Chile vs. Lanús

Días atrás, Conmebol reveló los montos que han recibido los equipos semifinalistas de la Sudamericana, entre ellos, aparecían los azules, quienes destacan como el conjunto que más dinero ha acumulado en esta edición, gracias a sus tres triunfos conseguidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y los premios por avanzar de fase (repechaje, octavos y cuartos de final) en la Sudamericana.

Esta campaña le permitió embolsarse cerca de 6,5 millones de dólares al cuadro universitario. Una cifra considerable, pero que podría aumentar aún más si logran avanzar a la gran final del torneo continental.

Así es, porque en el caso de eliminar a Lanús, la U aseguraría un nuevo premio de 2 millones de dólares solo por disputar la final , lo que elevaría sus ingresos a 8,5 millones de la divisa norteamericana en total.

Pero ojo, porque la verdadera recompensa llegaría con el título sudamericano, porque si la Universidad de Chile logra coronarse campeona de la Sudamericana 2025, Conmebol le entregará un premio de 6,5 millones de dólares , lo que dejaría a los azules con una recaudación total cercana a los US$13.090.000, una cifra histórica para el club nacional.

¿Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile por la vuelta de Sudamericana?

El enfrentamiento de vuelta entre la Universidad de Chile y Lanús por las semis de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.