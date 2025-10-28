Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

El importante monto en dinero que se juega la U. de Chile vs. Lanús por Sudamericana

El encuentro por semifinales no solo define a un finalista de la Copa Sudamericana, también un premio económico que podría marcar un antes y un después en las arcas azules.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Los azules se juegan mucho más la gloria deportiva ante Lanús de Argentina.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos azules se juegan mucho más la gloria deportiva ante Lanús de Argentina.

Esta semana, la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez vuelve al ruedo internacional visitando a Lanús en Argentina por la semifinal de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús y llega completamente abierto, luego del vibrante empate 2-2 que ambos equipos protagonizaron en el Estadio Nacional de Santiago la semana pasada.

Si bien el plantel azul se juega la gloria deportiva ante el granate, también hay un importante monto en dinero el que los azules podrían recibir en caso de ganar, monto que sin duda en Azul Azul miran de reojo para potenciar las arcas.

La IA predice el resultado entre Lanús y U. de Chile por Sudamericana: “Podemos estimar…”

ver también

La IA predice el resultado entre Lanús y U. de Chile por Sudamericana: “Podemos estimar…”

El importante monto en dinero que se juega U. de Chile vs. Lanús

Días atrás, Conmebol reveló los montos que han recibido los equipos semifinalistas de la Sudamericana, entre ellos, aparecían los azules, quienes destacan como el conjunto que más dinero ha acumulado en esta edición, gracias a sus tres triunfos conseguidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y los premios por avanzar de fase (repechaje, octavos y cuartos de final) en la Sudamericana.

Esta campaña le permitió embolsarse cerca de 6,5 millones de dólares al cuadro universitario. Una cifra considerable, pero que podría aumentar aún más si logran avanzar a la gran final del torneo continental.

Así es, porque en el caso de eliminar a Lanús, la U aseguraría un nuevo premio de 2 millones de dólares solo por disputar la final, lo que elevaría sus ingresos a 8,5 millones de la divisa norteamericana en total.

Publicidad

Pero ojo, porque la verdadera recompensa llegaría con el título sudamericano, porque si la Universidad de Chile logra coronarse campeona de la Sudamericana 2025, Conmebol le entregará un premio de 6,5 millones de dólares, lo que dejaría a los azules con una recaudación total cercana a los US$13.090.000, una cifra histórica para el club nacional.

¿Cuándo juega Lanús vs. Universidad de Chile por la vuelta de Sudamericana?

El enfrentamiento de vuelta entre la Universidad de Chile y Lanús por las semis de la Copa Sudamericana se juega este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.

Lee también
¿Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Lanús en Copa Sudamericana?
U de Chile

¿Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Lanús en Copa Sudamericana?

No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana
U de Chile

No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana

Formador de Bravo entrega respaldo a Castellón en los penales
Copa Sudamericana

Formador de Bravo entrega respaldo a Castellón en los penales

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano
Redsport

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo