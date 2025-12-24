Tras salida de Paqui Meneghini: la inesperada baja que sufre O’Higgins

De dulce y agraz ha sido el cierre del 2025 para O’Higgins de Rancagua. El cuadro celeste cerró una campaña histórica y logró meterse en la Copa Libertadores. Por lo que vuelve a disputar torneos internacionales. Sin embargo, la sorpresa vino días más tarde.

Esto debido a que Francisco Meneghini no renovó su vínculo y tras conocerse que su rival será Bahía, el DT confirmó su salida del cuadro rancagüino. “Pese a la voluntad de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, informaron desde O’Higgins.

Tras ello, la U confirmó la salida de Gustavo Álvarez. Horas más tarde, el Romántico Viajero informó que ya está negociando los últimos detalles de la llegada de Paqui. Pero cuando los hinchas aún no superaban dicha partida, se sumó una nueva salida que remece la interna de los celestes.

La nueva salida que sufre O’Higgins

Esto tiene relación con la salida del doctor Felipe Rojas que tras cuatro años deja el cargo en la institución rancagüina. “No es una fácil decisión, para uno que es rancagüino de nacimiento, futbolero y agradecido de la seriedad que ofrece esta institución”, publicó el especialista en sus redes sociales.

“Gracias a los jugadores, de ellos se aprende un montón, a los CT, al fútbol joven, staff, utilería, prensa, cocina, a los gerentes, y a la familia Abumohor quienes me contactaron el 2021 para ir al club. Soy un eterno agradecido de todos”, agregó Rojas que detalló que su decisión es por motivos personales.

Referentes del plantel como Omar Carabalí, Martín Sarrafiore, y Jorge Deschamps lamentaron la partida del especialista. Los hinchas también entregaron su cariño al especialista de salud por su entrega a la institución.

¿Cuándo juega O’Higgins por Copa Libertadores?

O’Higgins comienza su temporada internacional en el próximo 18 de febrero en la fase 2 de Copa Libertadores. Los celestes reciben al Bahía en el Estadio El Teniente en horario por definir. La revancha será siete días más tarde en Brasil, en el Estadio Fonte Nova.