Emiliano Martínez dio la vuelta al mundo el fin de semana por un error grosero: le dio un pase directamente a Mohamed Salah del Liverpool para que abriera la cuenta, en la victoria del cuadro Red por 2-0 ante Aston Villa.

Esto provocó que en Chile muchos recordara que Claudio Bravo pocas veces fallaba al dar un pase y la comparación se hizo automáticamente entre dos de los mejores arqueros latinos de este siglo.

La opinión de Cóndor Rojas entre Bravo y Dibu Martínez

Quien opinó al respecto fue Roberto Rojas, quien desde Brasil atendió el llamado de Redgol para señala que no tiene ninguna duda en que el portero formado en Colo Colo es superior.

“Técnicamente es mejor Claudio Bravo, lejos es mejor. Dibu Martínez usa su estatura, su fuerza física, pero técnicamente tiene muchas cosas que mejorar”, señaló el Cóndor.

Agregó que “en cambio Claudio, sin tener una envergadura física exuberante, era muy bueno técnicamente. Comparándolos a los dos técnicamente, es lejos mejor Bravo”.

Cóndor Rojas junto a Claudio Bravo

-¿Ser campeón del mundo no le da más valor a Dibu Martínez?

Pesa una Copa del Mundo, queda para la historia, claro que sí. Pero Claudio es mejor técnicamente. Además para mí no vale que sea campeón del mundo.

-¿Por qué no vale tanto?

Argentina tenía un equipo muy aplicado y a un jugador fuera de serie. Hicieron que el conjunto trabaje para esa individualidad, como el caso de Messi.

–¿Por eso prefiere hacer un análisis individual?

Exacto. Martínez estaba en un gran grupo y sí fue fundamental en la Copa del Mundo, pero te lo analizo más técnicamente, no por quién atajó más o quién salió más veces campeón. Además que Claudio donde estuvo fue campeón.

-¿La carrera de Bravo fue mejor que la de Martínez en ese caso?

Sí. A nivel internacional Claudio tuvo buenos resultados en todos los clubes en los que jugó. Por eso me quedo con Claudio Bravo.