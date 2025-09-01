Este 1 de septiembre se cierra oficialmente el mercado de fichajes en el fútbol europeo, y uno de los nombres que estaba por definir su futuro era el arquero argentino Emiliano Martínez, quien tiene contrato vigente con el Aston Villa hasta junio de 2029.

El último fin de semana, el “Dibu” no vio acción en la derrota como local por 0-3 ante Crystal Palace, pues supuestamente estaba lista su salida del club de Birmingham para convertirse en nuevo jugador del Manchester United. Pero esto no ocurrió.

Para colmo, los “Red Devils” prefirieron firmar al belga Senne Lammens, proveniente del Amberes a quien le pagaron US$23 millones de dólares, lo que dejó al supuesto mejor arquero del mundo sin lugar en la Premier League. Por ello, Martínez tomó una desesperada medida.

Nuevo ridículo del ‘Dibu’ Martínez en mercado de fichajes

Durante las últimas horas, se mencionó la posibilidad de que partiera hasta el Galatasaray de Turquía, quien estaría dispuesto a pagar US$29 millones por su pase. Aunque desde Argentina afirman que aquello no se producirá por una particularidad.

Medios al otro lado de la Cordillera aseguran que el Dibu Martínez recibió un llamado del mismísimo Lionel Messi para que no se fuera al cuadro otomano. ¿La razón? La presencia en ese club de su compatriota Mauro Icardi, vetadísimo de su selección hace rato.

Así las cosas, en Inglaterra sostienen que el meta trasandino estaría “suplicando al Aston Villa por quedarse en el equipo”, aunque también hay informaciones desde Arabia Saudita, donde el Al-Nassr del portugués Cristiano Ronaldo podría buscarlo.

Emiliano “Dibu” Martínez seguirá, por ahora, en Aston Villa (Getty Images)

¿Cuánto pide Aston Villa por su pase?

Ante la posibilidad de que pueda salir del club inglés, la institución sólo está dispuesta a dejar partir al ‘Dibu’ Martínez si es que ponen sobre la mesa más de US$47 millones de dólares, una cifra muy por sobre lo que propuso Manchester United.