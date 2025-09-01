Justo cuando el mercado de fichajes en Europa está a punto de cerrar, Alexis Sánchez logra su esperado deseo. El Niño Maravilla se va del Udinese y está a tan sólo una firme de concretar su regreso a España.

El tocopillano parecía quedarse sin opciones luego del fracaso del Fenerbahce en la UEFA Champions League y su futuro era todo un misterio. Sin embargo, desde La Liga llegaron a buscarlo para que pueda seguir jugando en Europa esta temporada.

La situación tiene más que ilusionados a los hinchas, pero todavía había importantes detalles por conocer. Fue el que más sabe de fichajes por esas tierras quien destapó toda la negociación, con un importante esfuerzo de parte del chileno para dejar a su primer amor en esa parte del mundo contento.

Alexis Sánchez y los detalles de su llegada a Sevilla

El futuro de Alexis Sánchez no estará en Italia, sino que en España. El Niño Maravilla da una de las grandes sorpresas en el cierre del mercado de fichajes en Europa y prepara su arribo al Sevilla, uno de los clubes más importantes de España.

Alexis Sánchez se despide del Udinese para ser refuerzo del Sevilla. Foto: Getty Images.

El tocopillano se va del Udinese ante las nulas oportunidades con Kosta Runjaic. Y los detalles del traspaso salieron a la luz gracias a Fabrizio Romano, el especialista en la materia, quien contó importantes noticias sobre el acuerdo.

Según reveló el que más sabe de fichajes en Europa, Alexis Sánchez logró salir del Zebrette con una movida en la que le pone fin a su contrato de forma anticipada. “Sevilla acepta un acuerdo para firmar a Alexis Sánchez como agente libre“, señaló en su cuenta de Instagram.

¿Pero cuándo llegará el Niño Maravilla a España? De acuerdo a lo señalado por Fabrizio Romano, será este mismo lunes que las cosas queden listas. “La leyenda de Chile llega hoy para la medicina antes de que se firmará contrato de un año en las próximas 24 horas“.

Quedará esperar ahora para saber cuánto será el sueldo que le ofrece el cuadro español al chileno para asegurarlo como fichaje. Sin competencias internacionales, pero con mucho por demostrar, los Sevillistas apuestan por la experiencia del tocopillano para potenciarse.

Alexis Sánchez logra dejar el Udinese y cambia de aires luego de un año para el olvido. Sevilla está a nada de poder quedarse con los servicios de un Niño Maravilla que tiene sed de revancha y un deseo enorme de mostrar que puede seguir siendo un aporte.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Udinese?

Con sus dos etapas en Udinese, Alexis Sánchez logró disputar un total de 126 partidos oficiales. En ellos marcó 21 goles, aportó con 20 asistencias y llegó a los 8.045 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo puede debutar Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez prepara su arribo al Sevilla y se pone a las órdenes de inmediato para debutar lo antes posible. El Niño Maravilla puede hacer su estreno con el cuadro español el próximo viernes 12 de septiembre, cuando desde las 16:00 horas reciban al Elche.

