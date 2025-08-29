La situación de Alexis Sánchez en Udinese ha llegado a un punto límite. El mercado de fichajes se cierra en Europa y el Niño Maravilla parece no tener opciones para partir, lo que lo obliga a tomar una decisión que no quería.

Si bien días atrás desde el club confirmaron que le buscaban una salida, lo cierto es que al no llegar, no quedará otra que seguir juntos. De hecho, el tocopillano se ha mantenido entrenando con sus compañeros y este viernes lanzó un particular mensaje.

Justo cuando se derrumba su principal chance para irse de Italia, el delantero se resigna. Inspirándose en la película Rocky, avisó que está listo para lo que será su último año de contrato con el Zebrette, en el que se quedará pese a intentar por todos los medios cambiar de aires.

Alexis Sánchez se da vuelta la chaqueta con Udinese

Lo que ha pasado en el mundo del fútbol en las últimas horas ha impactado de lleno a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla tenía una gran opción para partir de Udinese, pero un fracaso internacional parece sellar su continuidad en Italia.

Alexis Sánchez se mostró entrenando con el plantel de Udinese ante las nulas opciones que tiene para salir. Foto: Instagram.

El Fenerbahce, que era el principal candidato a quedarse con el chileno, fue eliminado de la fase previa de la UEFA Champions League. Esto provocó un terremoto que derivó en la salida de José Mourinho y ahora, al parecer, deja al delantero en su actual equipo.

Publicidad

Publicidad

Este viernes a través de su cuenta de Instagram, Alexis Sánchez publicó una imagen junto a sus compañeros de Udinese en la práctica. Ahí avisó que “estamos listos” para lo que será el duelo de este fin de semana.

Todo esto, justo cuando el mercado de fichajes en Europa se cierra. Sin el Fenerbahce en competencias internacionales, no hay una motivación mayor para irse de Italia, por lo que busca inspiración en clásicos del cine.

ver también Ni la plata ni fútbol: el verdadero obstáculo que complica la próxima decisión de Alexis

En la misma publicación, Alexis Sánchez agregó un extracto de la película Rocky IV en la que se ve al personaje principal recibiendo una charla motivacional. “Deberás pasar por un infierno peor que cualquier pesadilla que hayas soñado, pero al final sé que acabarás vencedor“, le dicen. “Lo intentaré, lo intentaré“, es la respuesta del personaje de Sylvester Stallone.

Publicidad

Publicidad

Con esto, se confirma que el delantero se mantendrá en el Zebrette por lo menos hasta la mitad de la temporada. Si busca salir más adelante es todo un misterio, pero por ahora tiene un año más de contrato por cumplir.

Alexis Sánchez sufre un revés en su deseo de partir y se queda sin más que seguir en Udinese por ahora. El Niño Maravilla apuesta a una revancha personal en su primer amor en Europa, donde ahora sí debe demostrar que puede ser aporte.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la temporada pasada?

Alexis Sánchez parece quedarse en Udinese, donde la temporada pasada logró disputar apenas 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias en los 479 minutos que estuvo dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también “Quiere jugar, pero…”: DT de Udinese cuenta toda la verdad sobre la salida de Alexis Sánchez

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez y Udinese por ahora se preparan para lo que será un esperado reencuentro. Este domingo 31 de agosto desde las 14:45 horas el Zebrette visita al Inter de Milán por la Serie A.