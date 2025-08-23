El regreso de Alexis Sánchez al Udinese está llegando a su final y de la peor manera posible. El Niño Maravilla volvió a su primer amor en Europa para tratar de reencontrarse y así ayudarlos a pelear como en el pasado, pero las cosas no salieron como se esperaba.

Viviendo una tensa relación con su técnico, Kosta Runjaic, los rumores de una salida tras el cierre de la última temporada se hicieron fuertes. Sorpresa causó que días atrás se sumara a los entrenamientos y el club confirmara que seguiría usando la 7, pero todo fue una pantalla.

En las últimas horas el Zebrette tuvo un gesto con el que la prensa italiana ratifica que el chileno arma las maletas para partir. Eso sí, sin un destino claro y hasta con un sorpresivo interesado, según contaron por esas tierras.

Udinese da el paso definitivo para el adiós de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tiene los días contados en el Udinese y su futuro es todo un misterio. El Niño Maravilla parecía volver para quedarse en el Zebrette, pero lo cierto es que las cosas llegaron a un punto crítico y para el que no hay vuelta atrás.

Alexis Sánchez vive sus últimos días como jugador del Udinese. Foto: Getty Images.

Fue el sitio Mondo Udinese el que reveló los detalles con un artículo con un título categórico: “Quiebre total”. Ahí el medio detalla que el club “quiso volver a intentarlo con Alexis Sánchez y, lamentablemente, el resultad no fue el esperado. La ruptura entre el jugador y el equipo es definitiva y ahora empiezan a surgir dudas sobre su futuro“.

Publicidad

Publicidad

Pero el gesto que ratifica su salida ocurrió hace algunas horas. “La confirmación oficial se produjo durante la presentación del club esta noche en el Estadio BluEnergy. Se anunció la plantilla completa, excepto el brasileño Brenner y, sobre todo, el chileno“.

ver también “La banda”: mientras todos apoyan a U de Chile, Alexis Sánchez presume a Felicevich en su última aparición

Lo más llamativo de todo es que el citado medio revela un inesperado equipo al que podría llegar, aunque para ello tendría que darse una serie de situaciones. “La sensación es que no lo liberarán, por lo que cualquier interesado en Sánchez debe llegar a un acuerdo con los Bianconeri. Los equipos más interesados parecen ser el Fenerbahce y Colo Colo“.

El tocopillano ha dicho en varias ocasiones que su deseo es jugar en la U para cumplir el sueño de su padre, por lo que llama la atención que el Cacique aparezca en los planes. Aunque todo indica que el jugador buscará seguir en Europa y más luego de conocerse que será padre.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez tendrá que tomar decisiones lo antes posible si es que quiere seguir jugando en la élite del fútbol mundial. El Niño Maravilla comienza a despedirse del Udinese luego de un año en el que prometió pelear por todo pero apenas pudo jugar.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la última temporada con Udinese?

Alexis Sánchez se irá del Udinese luego de una terrible última temporada, en la que apenas disputó 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni dio asistencias en los 479 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Los chilenos le revientan el Instagram a polola de Alexis Sánchez por su embarazo: “Toda la ropa holgada”

¿Cuándo juega Udinese?

A la espera de la salida de Alexis Sánchez, Udinese se enfoca en lo que será su estreno en la Serie A. Con Damián Pizarro en sus filas, el Zebrette recibe al Hellas Verona este lunes 25 de agosto desde las 12:30 horas.

Publicidad